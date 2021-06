Les pernoctacions als hotels gironins van créixer el maig més d’un 10.000% respecte al maig de 2020, quan la pandèmia estava en el seu punt àlgid, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística. El desorbitat creixement s’explica perquè es compara maig de 2021 amb el de 2020, quan la majoria d’establiments estaven tancats. Al total d’Espanya, l’augment de pernoctacions entre aquests dos mesos va ser «només» del 2.565%.

En maig de 2020 els hotels de les comarques de Girona van assolir únicament 2.712 pernoctacions. D’aquestes, 1.788 van ser de clients nacionals (catalans i espanyols) i la resta, 923, de clients estrangers. El maig passat, les xifres van créixer com mai: un total de 282.698 pernoctacions, de les quals 188. 348 van ser de clients nacionals i la resta, 94.350, d’estrangers. En resum, els hotels gironins han multiplicat per cent les seves xifres de fa un any.

Ara bé, si comparem les xifres de 2021 amb les de 2019, l’últim any abans de la pandèmia, s’observa que estem encara lluny de la normalitat. El maig de 2019 es va arribar a 1,1 milions de pernoctacions, gairebé quatre vegades més que el maig de 2020.

A Espanya, un 2.565% més

Al global d’Espanya, les pernoctacions en establiments hotelers van arribar als 7,2 milions, enfront de les 271.000 del mateix mes de 2020, la qual cosa suposa un augment del 2.565,1%. Respecte de maig de 2019, les pernoctacions en hotels presenten un descens del 77,4%.

Les pernoctacions dels viatgers espanyols superen els 4,6 milions. Per la seva banda, les dels estrangers es situen per sobre dels 2,5 milions.

En els cinc primers mesos de 2021 les pernoctacions hoteleres es redueixen un 53,6% respecte al mateix període de l'any anterior.