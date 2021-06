Molts anys, onze, vaig viure la nit de Sant Joan a Estrasburg perquè sempre queia en la sessió plenària de juny del Consell d’Europa. Ara fa dos anys que la torno a gaudir a casa i envoltat del caliu d’una de les nostres festes més joioses. Aquest 23 havia de fer feina a Madrid i tornar per la revetlla. Tot ha anat a bon ritme i en quatre hores ja tenia feta la feina. Fins i tot he canviat del pont aeri de les 16.30 h al de les 15.45 h. Tot va bé, fins que la ronda de Dalt, la ronda Litoral, l’autopista i totes les artèries viàries tenen quilòmetres d’aturades. El trajecte entre l’aeroport i el destí que habitualment faig en una hora i vint minuts, aquest cop l’he fet en més de tres hores. El desesper i la perillositat de frenar i arrancar. Els convidats han arribat primer que jo a casa. Són uns convidats estimats, d’Israel, que fa un any i mig que no ens podíem retrobar. Tenen casa a la Costa Brava però fins i tot els ciutadans del país més àgil i avançat de la vacunació de tot el món han estat segurs dins les seves fronteres però no han pogut sortir. S’ha trencat la cadena de la relació i el flux propi de la globalització, aquesta és una de les principals característiques de la pandèmia. Abans d’arribar a la Costa Brava han passat per Atenes per motius de feina.

La Grècia d’avui

Ens han explicat com està de neta la ciutat d’Atenes amb el nou alcalde, nebot del primer ministre Kiriakos Mitsotakis. Tots de la mateixa família però no sempre ben avinguts. Mitsotakis tenia un petit inconvenient per presentar-se a primer ministre pel partit Nova Democràcia. La seva germana Dora també ho volia ser. I Dora, que conec bé dels anys europeus, havia estat alcaldessa d’Atenes durant els Jocs Olímpics i Ministre d’Afers Exteriors. Els dos són fills de Konstantinos Mitsotakis, el líder històric del centredreta grec que l’any 1989 va derrotar el mític Papandreu. Recordo que la nit d’aquella victòria electoral estàvem a Atenes el grup d’estudiants de batxillerat de l’institut d’Olot en el nostre viatge d’aquella edat adolescent tan irrepetible. Era l’última nit abans d’agafar l’avió de tornada. Els carrers de la ciutat eren un constant anar i venir de cotxes amb banderes i el soroll eixordador i intens dels clàxons. Una celebració mediterrània i balcànica alhora, desbordant. El propietari de l’hotel era un partidari del guanyador de la nit electoral i seguia amb emoció les notícies per la televisió. Em vaig acostar a la televisió. No entenia res. Vam parlar amb l’anglès molt precari que tenia aleshores. L’home estava tan exultant que em va convidar a la beguda que volgués. Vaig escollir una coca-cola. Em va abraçar quan es va confirmar la majoria absoluta i el final del mandat de Papandreu.

Aquell dia vaig començar a tenir una curiositat incipient per la política grega, a la qual s’ha de prestar tanta atenció com a la italiana. Grècia mira de reüll constantment Turquia -que tant l’ha impregnat durant l’època colonial en les seves formes de vida- i de cara a Egipte. També mira amb fraternitat Xipre que va estar a un pas de la reunificació amb el moviment polític i cultural Enosis (Unió) que es va anar covant durant els segles XIX i XX. El projecte de la unió va ser promogut per l’Església ortodoxa xipriota. El cap de l’Església ortodoxa xipriota, Makarios III, va impulsar la reunificació primer per la via de la reforma legal en una illa amb dues comunitats nacionals: grecs i turcs. L’any 1967 ja havia fracassat l’intent d’una reforma unilateral de la Constitució de Xipre -independent des de 1960- només aprovada pels grecoxipriotes. Però l’any 1974 militars grecs i grecoxipriotes van liderar el cop d’estat contra el Govern de Makarios que va portar a la intervenció militar turca a l’illa. Els militars grecs veien en la intervenció a Xipre un baló d’oxigen per incrementar els suports i mantenir-se en el poder. Però van fracassar. El resultat d’aquest pas no calculat va ser la partició de l’illa i la presència de l’exèrcit turc en la part turcoxipriota. Creuar el pas fronterer al centre de la capital, Nicòsia, envoltat de cascos blaus de les Nacions Unides és una de les experiències d’aquest constant descobrir els replecs de l’Europa gran. La diferència en el to vital entre les dos parts és evident, hi ha molts menys turcoxipriotes i els carrers són menys il·luminats. Durant anys s’ha intentat la reunificació de l’illa amb un sistema confederal que permetria als turcoxipriotes entrar a formar part de la Unió Europea. Les negociacions han fracassat. Ankara hi perdia més que no pas hi guanyava tot i que els turcoxipriotes hi veien molts beneficis.

La batalla per Egipte

Un dia, de 2016, s’havia d’escollir el reporter del Consell d’Europa per les relacions amb Egipte, aquest gran país de 100 milions d’habitants, el més poblat del món àrab i amb un present polític convuls i un passat històric excepcional. Havia acabat la meva feina com a reporter per Mònaco i estava fart dels polítics d’Ucraïna i la seva incapacitat de complir la paraula donada, tot un manyoc polític que encara es manté. Em vaig presentar per reporter d’Egipte i vaig trobar-me amb una contrincant de primera magnitud: Dora Bakoianis (nom de casada, i vídua per assassinat del seu marit), la poderosa germana de Kiriakos Mitsotakis. Vaig guanyar la votació. Aquells dos anys de relació amb les autoritats i l’oposició egípcia (a vegades ens trobàvem en els llocs més recòndits del Caire) van ser apassionants. Però incrementava la nòmina dels contrincants polítics. Els que no seguíem les ordres del secretari general de l’Assemblea Parlamentària, el polac Wojtek Sawicki, formàvem part dels enemics a batre. La batalla es va desencadenar els anys 2017 i 2018. Ara ja tinc ganes d’explicar en detall el que va passar aquells anys. Aquest estiu quedarà escrita aquesta història, amb tot detall. I en defensa pròpia, davant els lobbys europeus que em van marcar però també davant els oponents en la política espanyola i catalana que en van fer caldo gros. La veritat els farà pujar els colors. I la vida continua, plena de sorpreses i ironies!

Alta velocitat a baix preu

L’entrada en el mercat de la lliure competència en els trens de gran velocitat ha provocat una baixada de preus acompanyada d’un servei sense prestacions complementàries. Com les línies aèries de baix cost no són el mateix tot i que al final han fet acostar preus i prestacions. És una excel·lent notícia l’entrada en funcionament de l’Avlo de Renfe, que se suma a l’OuiGo de la SNCF. Ja he anat amb l’OuiGo al pis de dalt i m’ha recordat els trajectes en tren de París a Estrasburg gaudint d’una vista privilegiada del paisatge. La setmana que ve m’estreno amb l’Avlo. Torna una certa mobilitat, tot i que també hem descobert totes les reunions no presencials o híbrides que han arribat per quedar-se. Ja tinc organitzada l’agenda de juliol i agost de vingudes d’amics amb trens d’alta velocitat a baix preu. Una bona notícia.