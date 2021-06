Recórrer 200 quilòmetres amb bicicleta en un dia no és una gesta fàcil si no ets esportista professional. Però encara ho és menys si pateixes un trastorn sanguini crònic que causa fatiga i dificultat per respirar.

Aquest és el cas d’Àngela López, una espluguina de naixement però llançanenca d’adopció, que va decidir pedalar entre els dos municipis en menys de 24 hores per una única finalitat: visibilitzar el càncer de mama que pateix la seva mare, com tantes altres dones. «Soc conscient que és un repte dur, molt dur, tal com pot ser una marató per a una persona que mai ha fet competició, però cal afrontar aquest desafiament i per a mi és un repte de mentalització, de complicitat, de comprensió i, sobretot, d’amor incondicional cap a la meva mare». Amb aquesta dosi d’optimisme, López, de 43 anys, encarava el repte esportiu i solidari, fa dues setmanes.

«El recorregut va anar prou bé, només ens vam perdre a Llagostera però per sort teníem suport logístic en tot moment», explica López. Tampoc va pedalar sola, ja que l’acompanyava Eva Castillo, esportista del Xon’s Rem Empuriabrava. Van fer parada a Girona, on el vicealcalde Quim Ayats les va rebre, i també a Pineda de Mar, abans d’arribar a Esplugues cap a les 10 del vespre. «Quan vam arribar va ser molt emotiu, hi havia representants institucionals i de l’Institut Català d’Oncologia (ICO). Hi va haver algun moment que vaig tenir molta fatiga, també feia molta calor, però va valdre la pena», afirma Àngela López.

Plantejament del repte

La primera setmana del confinament per la pandèmia, fa més d’un any, van diagnosticar de càncer de mama a la mare d’Àngela López, de 67 anys. «Era el segon tumor que tenia. El meu pare va morir de càncer de pulmó quan jo tenia dotze anys, un tiet també va morir per la malaltia i un altre oncle està en tractament, també per un tumor. Havia de fer alguna cosa i quan vaig decidir organitzar aquesta iniciativa també va ser per distreure la meva mare i que, almenys per algunes hores, no pensés en el dolor que li causa el tractament».

Aventurera, amant de la Costa Brava i apassionada també de la seva manera d’entendre la vida, així es defineix Àngela López al web que va crear expressament per a l’ocasió, amb el lema Kilómetros x cáncer de mama. Professionalment, es dedica al disseny gràfic i té una botiga en línia de cosmètica natural i orgànica.

La jove pateix un trastorn sanguini que va heretar de la seva mare, anomenat talassèmia minor o beta. La patologia provoca que el cos produeixi una forma anormal d’hemoglobina, encarregada de transportar l’oxigen a la sang, i de vegades li causa una mica de debilitat i fins i tot dificultat per respirar quan fa esport. «Per això la iniciativa també va suposar tot un repte per mi», va detallar.

Dificultat en la tria d’entitats

La dissenyadora gràfica tenia clar que els diners s’havien de destinar a entitats que apostessin fermament per projectes contra el càncer, sense que es quedessin comissions. «Em va sorprendre el fet que n’hi ha moltes que cobren comissions per la gestió, és per això que al final vaig triar l’ICO i l’Associació Ariadna i em vaig assegurar que els diners íntegrament es destinessin a projectes d’investigació». López lamenta que «la paraula solidaritat s’ha banalitzat molt i s’ha convertit en una moda; ser solidari no és només anar a una cursa i fer una aportació econòmica».

Finalment, la llançanenca va assegurar que, després de l’èxit d’aquest repte, ja s’està plantejant una nova iniciativa vinculada amb l’esport per tal d’ajudar en projectes contra el càncer.