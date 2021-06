Tothom qui vulgui encara pot fer donacions econòmiques a l’ICO i la Fundació Ariadna d’Olesa de Montserrat. Els diners van destinats a dos projectes de recerca transversals que s’estan desenvolupant actualment a l’Institut de Recerca Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI) ia l’Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) l’Hopitalet - Barcelona, ​​i a l’Associació Ariadna. Aquesta darrera entitatestà formada per dones que lluiten contra el càncer de mama i organitza diverses activitats solidàries, a més d’oferir serveis per a les dones que pateixen la malaltia, com ara psicologia.