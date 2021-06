Les tecnologies digitals emergents cada vegada estan guanyant més pes en la Medicina. Un dels fenòmens més recents, la realitat virtual, ja està desenvolupant un paper important en alguns àmbits sanitaris com ara intervencions quirúrgiques o el tractament de trastorns mentals, entre d’altres. Però la neuròloga i investigadora de l’hospital Trueta i la Universitat de Girona, Yolanda Silva, hi està trobant un ús encara més innovador i que ha sigut premiat amb la beca e-health 21, atorgada pel Col·legi de Metges i el Campus de Salut de la Universitat de Girona.

El projecte en qüestió es basa en la realitat virtual per a la rehabilitació motora i funcional dels pacients amb ictus. Concretament, proposa desenvolupar un entorn de rehabilitació basat en la realitat virtual immersiva, és a dir, aquella que integra els usuaris mitjançant l’ús d’ulleres 3D, guants amb elèctrodes i controladors inalàmbrics en un ambient on es bloqueja tota la percepció del món real i amb el qual només s’interactua amb imatges generades informàticament.

Motivació addicional

L’aplicació pretén que els pacients puguin treballar des del centre rehabilitador, però també des de casa perquè pugui continuar el procés. Per incorporar una motivació addicional a la recuperació, el projecte planteja crear entorns virtuals a partir d’imatges facilitades pels familiars dels pacients que permetin simular, per exemple, el moviment d’objectes sobre la cuina del pacient o fer moviments d’una pilota sobre el seu jardí.

Segons Silva, actualment «existeixen evidències científiques dels efectes beneficiosos de la realitat virtual en aquests casos, però̀ es necessiten estudis per conèixer quin tipus de sistema és millor i determinar si els resultats es mantenen a llarg termini, així́com definir les pautes de tractament més adequades», exposa.

Per tot això, «el projecte proposa desenvolupar un entorn personalitzat per a cada pacient, com a complement a la rehabilitació convencional dels pacients amb ictus i analitzar la seva seguretat, millora funcional i satisfacció́ a curt i llarg termini», matisa.

En resum, el projecte es basa en quatre objectius principals: desenvolupar el sistema de realitat virtual, avaluar-ne la seguretat i tolerabilitat en pacients en la fase aguda i subaguda de l’ictus i valorar-ne l’impacte com a tractament complementari a la rehabilitació convencional i la satisfacció per als pacients.

Estudi al Mutuam

De moment, el programa s’està desenvolupant i està previst que després de l’estiu comenci la fase clínica del projecte, que inclourà pacients de forma successiva, primer ingressats a l’hospital Trueta, i després al sociosanitari Mutuam. Els pacients tindran més de 18 anys i estaran en la fase aguda i/o subaguda de l’ictus. Es preveu fer sessions de mitja hora durant cinc dies a la setmana amb una supervisió per part de diversos especialistes. D’aquesta manera, es podran analitzar els resultats entre pacients que duen a terme el tractament innovador.