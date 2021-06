L’alcaldia de Sant Martí Vell ha canviat de mans. La fins ara alcaldessa, M. Àngels Vilà Sastre, ha passat el relleu a la regidora Sílvia Martínez Bertran, que serà l’alcaldessa fins a acabar la legislatura. Es compleix així un pacte intern de la formació d’Independents per Sant Martí Vell, vinculada a ERC però que també inclou independents. De fet, els cinc regidors de l’Ajuntament són d’aquesta formació, en un municipi que funciona amb llistes obertes, i on es vota als candidats de forma individual.

Vilà deixa l’alcaldia després d’ostentar el càrrec durant nou anys (no continus). Vilà explica que des del 2007 ha treballat conjuntament amb Martínez, i que seguirà com a regidora perquè «em sento amb el deure de no defallir als ciutadans». Actualment, des del consistori se centren en donar suport als veïns, especialment en aquest temps de pandèmia. També està en marxa el projecte per portar la fibra òptica al poble, per estar «més ben comunicats».