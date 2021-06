Els centres de dia per a persones grans han reprès l'activitat després de l'aturada per la covid-19. S'han fet nous protocols i la Generalitat els ha autoritzat per reobrir des del maig. Algunes s'han trobat, però, que no tenen usuaris. És el cas de la residència municipal de Camprodon. "És un servei necessari perquè la comarca és molt envellida, però hi ha reticències per tot el que ha passat", afirma a l'ACN la seva directora, Maria Carme Monells. La situació es repeteix a la Fundació Emma de Sant Joan de les Abadesses, amb totes les places lliures. En canvi, a Manresa, el centre de dia de Sant Andreu Salut ha notat una davallada dels usuaris privats. Tots es reivindiquen com a serveis "necessaris i segurs" i amb els residents vacunats.

A la residència municipal de Camprodon, l'Hospital, des del maig que ja poden reobrir el centre de dia. El problema, però, és que no tenen usuaris. Amb la irrupció de la pandèmia, el març de fa un any van haver de tancat. En aquell moment estaven gairebé a plena ocupació, deu places de les dotze disponibles. Des de llavors, però, no els han arribat més peticions. La seva directora, Maria Carme Monells, afirma que durant el tancament les famílies es van haver d'espavilar i buscar altres fórmules com ara cuidadors a domicili. I ara que podrien tornar a venir, senten reticències per tot el que va passar i encara hi ha por per aquest col·lectiu vulnerable.

La situació, però, no es pot comparar amb la de fa un any. Tenen el 100% dels usuaris de la residència vacunats i gairebé la totalitat dels treballadors. El novembre van tenir un brot de covid-19 i des de finals de desembre que són espai verd. "La vacuna ha sigut la gran solució", admet la directora.

Remarca que aquest és un servei "molt necessari" i un recurs molt important per a les famílies amb persones grans a càrrec seu. I confien que d'aquí a un temps tornin a tenir usuaris. "El servei de la Creu Roja els recull a les cases i els porten. Després esmorzen i fan activitats fins a l'hora de dinar i, després, segueixen fent coses fins a la tarda quan els tornen a portar a casa", detalla.

L'activitat que sí que han mantingut és el de la residència, si bé encara tenen cinc places disponibles. El fet de no tenir actiu el centre de dia va fer que l'any passat tanquessin amb dèficit i, al ser municipal, l'Ajuntament ho va assumir amb recursos públics. Malgrat tot, es va acordar amb el consistori no acomiadar a ningú i mantenir la plantilla de 40 treballadors.

A Sant Joan de les Abadesses tampoc tenen usuaris

Una situació similar és la que viu el centre de dia de la Fundació privada Emma de Sant Joan de les Abadesses, que també té una residència. La seva directora, Mònica Rebollo, explica que l'actual protocol és més estricte que l'anterior. "Queda molt més restringit amb els grups bombolla, abans es podien barrejar amb els residents", detalla. A partir d'ara, els usuaris del centre de dia només podran compartir activitats i espais amb un grup bombolla de residents.

Falta, però, que hi hagi famílies que tornin a sol·licitar el servei. Abans de la covid-19 tenien nou de les setze places ocupades. "Donem servei sobretot a la localitat i a Ripoll i en alguns casos també a famílies de Sant Pau de Segúries", explica. A més a més, ara ja tenen el 100% dels residents i el 80% del personal vacunats. Només falta que les famílies tornin a confiar en aquest servei "tan necessari" i que s'esvaeixin les reticències. El mes de desembre van tenir un brot de covid-19 però des de llavors que són residència verda.

Menys usuaris privats

A Manresa, el centre de dia Sant Andreu Salut, va tornar a obrir portes el 17 de maig. Ho va fer amb totes les places públiques plenes, però amb menys usuaris privats que abans de la pandèmia. "Durant aquest temps molts han buscat alternatives, s'han reorganitzat i ara sembla que no ho necessiten", explica la directora del servei, Dolors Fitó, tot i reconèixer que molt probablement també s'ha donat algun cas "de por al possible contagi" malgrat tractar-se "d'un espai segur". Entre les mesures que s'han pres hi ha el repartiment dels usuaris i els professionals en dos grups bombolla per minimitzar riscos. No obstant això, recalca, "pràcticament tothom ja està vacunat".

"Tenia ganes de tornar"

La Consuelo Rodríguez és una de les usuàries que ha tornat a aquest centre de dia de Manresa. "Desitjava venir i estic molt contenta", explica. També la Carmen Arce reconeix que ara el dia "passa més de pressa que estant-se a casa". Totes dues coincideixen que se senten "segures" i que fer activitats i, especialment compartir l'estona, les "ajuda".

Mònica Herrera, gericultora al centre de dia, explica que "es nota" que necessitaven tornar. "Ha estat un any molt dur per a tothom, però per a ells més", diu. Per la seva banda, la directora recorda que van trobar-se amb què se'ls reduïen els contactes diaris, deixant exclusivament a les famílies o que, fins i tot, van passar a estar tot el dia sols. "Aquest any els ha afectat la salut, però també l'estat anímic i és tot això el que ara volem potenciar", especifica, tot assegurant que "reprendre les rutines, fer activitats i socialitzar està sent molt positiu per a ells".

A altres punts de Catalunya, en canvi, la represa de l'activitat dels centres de dia s'està fent amb normalitat i no han detectat reticències importants. Ho asseguren des de Sumar, Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya, que gestiona catorze centres de serveis d'àmbit rural i dos centres de dia. Actualment tenen una mitjana d'ocupació del 83% i d'un 91% a les residències que gestionen. Preveuen tenir de nou els centres plens després de l'estiu.