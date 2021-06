Un incendi que es va generar a dos quarts de tres de la tarda de dissabte a la fàbrica de Pinsos Nutribó, del polígon de Cal Gat de Sant Joan de les Abadesses, va afectar les sitges i als cinc dipòsits exteriors segons informen Bombers de la Generalitat. Fins a dotze dotacions d'aquest cos van treballar en la seva extinció que es va donar per controlada a mitja tarda, tot i que hi van seguir fent controls de temperatura.

Avui dilluns caldrà calibrar quin en va ser exactament l'origen, tot i que segons l'alcalde Ramon Roqué, es creu «va concentrar-se en quadres de llum i instal·lacions elèctriques, però en principi no va anar més enllà».

Els Bombers van arribar a temps perquè no hi hagués majors afectacions. La principal dificultat que van trobar-hi va ser el fum que no deixava veure a l'interior de les instal·lacions i feia dubtar de la magnitud del foc. En aclarir-se la visibilitat, va constatar-se que no era un incendi tan greu com semblava en un principi. Un cop solucionada la substitució de la infraestructura afectada es preveu que es reprengui la feina de nou, que inicialment no hauria d'afectar els llocs de treball de l'empresa.

Nutribó també es va veure afectada pel temporal Gloria. Roqué explica que «aleshores ja es van cremar circuits de la part elèctrica» i calcula que el retorn de l'activitat serà similar a la d'aleshores, quan va necessitar uns dies per normalitzar-se. L'alcalde santjoaní va subratllar que gràcies a la feina dels Bombers «l'aigua no va fer malbé gairebé res». A més dels Bombers també es va mobilitzar a Mossos d'Esquadra, personal sanitari, Policia Local i Protecció Civil.