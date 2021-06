El dilluns dia 21 de juny l’estiu va debutar a la Selva amb dos incendis de característiques ben diferents. D’una banda, a Sils, van cremar 3,7 hectàrees de rostolls. De l’altra, a Blanes es va incendiar la cuina d’un hostal, segons l’informe del bombers, a partir de la fregidora i la campana extractora. Aquell mateix dilluns un dels homes del temps més populars de Catalunya, en Francesc Mauri, anunciava que els tres mesos d’aquest estiu tot just estrenat seran secs i amb temperatures significativament elevades. La combinació perfecta perquè a l’abundant massa boscosa de la nostra comarca en particular i de Catalunya en general es multipliqui el risc d’incendis forestals.

Hi ha imponderables, com pot ser la caiguda d’un llamp, en els que és gairebé impossible fer prevenció. Hi ha, en canvi, moltes altres causes d’incendi que es podrien reduir amb estratègies diverses. La conscienciació de la ciutadania perquè eviti comportaments de risc (burilles, graellades, crema de matolls...) n’és una i molt important. També ho són altres com la neteja de boscos (públics i particulars), de zones perimetrals d’urbanitzacions, l’obertura i manteniment de tallafocs...

Aquestes darreres intervencions ja no depenen tant de la ciutadania sinó de planificacions i actuacions públiques. Tinc la impressió, però, que any rere any arriba l’estiu i molts deures segueixen sense fer-se. Ho pensava fa uns dies tornant a Blanes per la C-63 en el tram Vidreres-Lloret. Justament en una zona on fa temps van morir catorze persones en un incendi paorós, vaig observar com alguns tallafocs del sector Lloret-Blau i Sant Pere del Bosc (algun dia van ser amples i nets) han estat envaïts novament per arbres i arbusts. Qui fa o ha de fer-ne el manteniment? O és que ja no tenen la importància que se’ls havia donat?

La prevenció d’incendis en el sector de l’hostaleria i la restauració no necessita tallafocs. Calen senzillament unes bones inspeccions tècniques per detectar anomalies, negligències i deixadeses.

M’explicava una amiga del gremi de les cuines i els electrodomèstics que un dels perills potencialment més grans que pots trobar en una cuina és l’acumulació de greix a les campanes extractores. S’han de netejar a fons i periòdicament. Els qui ho controlen, en una comarca tan urística com la nostra, potser no donin l’abast. Cal posar-los les coses fàcils conscienciant i involucrant cada establiment perquè faci un bon manteniment i una neteja a fons i sovint.

Amb el foc no s’hi juga. És una assignatura que s’ha d’aprovar cada estiu. No hi ha repesca al setembre. Cal, però, haver treballat a fons durant la tardor, l’hivern, la primavera... I això, potser no es fa amb la diligència i la intensitat que cal.