La desescalada en les mesures de protecció davant el coronavirus ha deixat més exposats al contagi els col·lectius que encara no han rebut les vacunes. Així, les autoritats alerten darrerament de l’augment de casos entre els joves, que són el grup d’edat que encara no han estat citats per injectar-se el vaccí i el que més nous contagis està registrant en les darreres setmanes. Tant és així que en la darrera actualització del Departament de Salut, la mitjana d’edat dels nous positius va baixar per sota dels 30 anys per primera vegada en tota la pandèmia. Concretament, se situa en 29,95 anys. Una xifra molt baixa si es compara amb la mitjana de tots els casos registrats des de l’1 de març del 2020, en els que la mitjana d’edat es troba en 42,39 anys.

Part d’aquests nous casos s’han produït en festes i viatges de fi de curs, tal com va explicar ahir la gerent de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, Carme Borrell, en declaracions a RAC1. Un dels brots més grans que s’han produït degut als viatges afecta ja 64 estudiants catalans, 5 d’ells gironins, que van visitar Mallorca entre l’11 i el 20 de juny per celebrar el final de curs. Aquest brot afecta també fins a un total de 575 contactes estrets: 322 de la Catalunya Central, 204 de Barcelona ciutat, i 49 que es troben disseminats per Catalunya.

D’altra banda, el brot generat per viatges de final de curs a Menorca continua afectant 57 estudiants que han donat positiu. També es mantenen els 27 casos corresponents a un grup d’estudiants de Deltebre que van fer un viatge de final de curs a Tenerife. I també continuen sent 17 els joves d’un grup d’estudiants de les comarques centrals que han provocat un brot després de fer un viatge dins de Catalunya. El Departament de Salut ha demanat a les persones que hagin fet un viatge d’aquestes característiques que siguin curoses en el seguiment de les mesures de protecció contra la covid-19, estiguin atents a possibles símptomes relacionats amb la malaltia i col·laborin amb els serveis de vigilància epidemiològica en la investigació dels brots.

L’oci nocturn, al punt de mira

Els contagis que s’han produït en festes també han posat l’oci noturn en el punt de mira. La gerent de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, Carme Borrell, va plantejar ahir la possibilitat de fer marxa enrere en la desescalada en l’oci nocturn, «si no es poden complir les mesures de seguretat». En declaracions al programa «Via Lliure» de RAC1, Carme Borrell va expressar la seva preocupació per l’obertura de l’oci nocturn a Barcelona, on la xifra de contagis s’ha doblat i la majoria afecta joves d’entre 15 i 30 anys. «Està bé que es pugui obrir, si es compleixen les mesures; però si no es compleixen, penso que s’hauria de replantejar», va dir Borrell.