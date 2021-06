La Costa Brava Centre i les zones de muntanya de les comarques de Girona han tornat a registrar «molt bones ocupacions» –de fins al 95%- durant el pont de Sant Joan. Les expectatives eren altes, per les llargues cues de l'operació sortida i, finalment, s'han complert. On no hi ha hagut la mateixa afluència ha estat a les zones nord i sud del litoral gironí, que continua depenent massa dels visitants de fora. «Hi ha 30.000 places hoteleres a la Costa Brava sud i necessitem que arribin els estrangers», explica la portaveu de la Federació d'Hostaleria de les Comarques Gironines (FHCG), Marina Figueras. Tot i això, des de la Federació es mostren «optimistes» de cara a l'estiu, després de veure com ja comencen a treballar els turoperadors.

La realitat, però, és que aquest pont de Sant Joan s'ha caracteritzat per la gran quantitat de turisme de proximitat que s'ha mogut per Catalunya. La majoria han estat famílies de Barcelona i la seva àrea metropolitana les que han visitat municipis de la Costa Brava del Baix Empordà. En aquesta zona s'han registrat ocupacions de fins al 95%, com ja sol ser habitual. Això es deu a que la gran quantitat de visitants són de proximitat, ja siguin d'altres demarcacions o bé de la Catalunya del Nord.

La gerent del Grup Costa Brava Centre, Judit Lloberol, va destacar que el sector està «satisfet» especialment per la resposta del client des de Setmana Santa i amb les previsions que hi ha de cara a l'estiu, on preveuen superar el 85% d'ocupació i allargar la temporada fins al setembre.

Un fet similar ha passat en algunes zones de muntanya, especialment en localitats de la Cerdanya, el Ripollès i la Garrotxa. En aquestes zones també s'han registrat bones ocupacions i en general «s'ha treballat molt i bé».

La creu, en canvi, és la zona sud de la Costa Brava i parts de la del nord. Es tracta de localitats que depenen encara molt del públic estranger. «Amb els de casa no en fem prou per omplir les 30.000 places que hi ha», va assenyalar Figueras. Localitats com Lloret, Blanes o Roses són algunes de les més afectades, ja que tenen grans complexos hotelers que depenen especialment de l'arribada de touroperadors.

En aquest sentit, Figueras es va mostrar esperançada, ja que ja han començat a treballar les primeres empreses d'aquest sector, que porten turistes a localitats de la costa gironina. D'altra banda, Figueras va destacar la importància de l'arribada del client francès que mica en mica es va recuperant, però «que encara està lluny dels que venien el 2019».

Els restaurants plens

Un dels sectors que també ha funcionat molt bé aquest pont de Sant Joan han estat els restaurants, que en algunes localitats han aconseguit el 100% de l'ocupació que tenien disponible. Figueres va reconèixer que el sector s'ha refet, si bé esperen que es puguin anar obrir totalment per poder tornar completament a la normalitat.