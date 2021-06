Els indicadors que mostren l’estat de la pandèmia tornen a estar en una tendència cap amunt. Segons el darrer balanç del Departament de Salut, el risc de rebrot a la regió sanitària de Girona se situa en 73 punts, tres més que el dissabte. Tot i trobar-se encara en risc moderat, està ara per sobre de la setmana passada, quan era de 66 punts i havia baixat fins al nivell de risc baix.

Per altra banda, la velocitat de propagació del virus també ha crescut. En aquest cas, es troba a 1,05, cinc centèssimes més alt que en el balanç anterior. La setmana passada es trobava encara en 0,84, per sota de la barrera de l’1, on ha de situar-se per garantir el retrocés de la pandèmia.

Tot i això, aquesta tendència encara no ha repercutit a la situació hospitalària. Ara mateix hi ha 41 pacients ingressats per covid als hospitals gironins, els mateixos que el dia anterior. D’aquests, 12 es troben a l’UCI el mateix nombre que els dos dies anteriors. Coninua, per tant, sent la xifra més baixa de pacients crítics des del 27 de setembre del 2020. Durant la setmana s’han realitzat 5.496 proves PCR i 3.855 testos d’antígens, dels quals ha donat positiu un 3,66%.

Catalunya, en risc elevat

A la resta de Catalunya, el risc de rebrot ja fa dies que va créixer i va tornar a superar el llindar de risc elevat. Actualment aquest indicador se situa en 124 punts, 11 més que el dissabte. Ha crescut 40 punts en tan sols una setmana, ja que fa set dies es trobava en 84 punts. També la velocitat de propagació va créixer 2 centèssimes en el darrer balanç, i es troba en 1,27. La setmana anterior era de 0,97. El nombre d’hospitalitzats va créixer en 11 pacients i es troba en 443, dels quals 41 es troba en estat crític, igual que el dia anterior.