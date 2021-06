La pandèmia, els confinaments perimetrals i nous fenomens com el teletreball han passat factura al volum de trànsit del tram gironí de l’AP-7. Segons les darreres dades publicades pel ministeri de Transports, corresponents al passat mes de març, el volum de vehicles que circulen per l’autopista encara es troba per sota de les xifres d’abans de la pandèmia. Així, durant el març d’aquest 2021 van passar entre Montmeló i la Jonquera un total de 34.998 vehicles diaris. Es tracta de gairebé un 20% menys dels que s’havien registrat el març de 2019, quan van utilitzar aquest tram 43.161 vehicles cada dia.

Aquests gairebé 35.000 vehicles del mes de març, tanmateix, suposen un 30% més dels que hi va haver durant el març de 2020, mes en què precisament va entrar en vigor l’estat d’alarma i el confinament. En aquell moment, el nombre de vehicles que circulaven per l’autopista es va reduir gairebé un 38%, tot passant dels més de 43.000 que hi havia hagut el març de 2019 a només 26.816. Ara la xifra ha augmentat fins als gairebé 35.000, però encara es troba lluny d’aquests 35.000 d’abans de la pandèmia.

Així doncs, enguany s’ha registrat un increment que era previsible i que ha suposat un canvi de tendència, ja que entre març de 2020 i febrer de 2021 (mesos en què la pandèmia va arribar al seu màxim exponent) l’autopista havia tingut mes a mes xifres molt inferiors respecte els mateixos mesos dels anys anteriors a causa de les restriccions de mobilitat.

Pel que fa als vehicles pesats, durant aquest darrer mes de març en van circular 12.998 al dia pel tram gironí de l’autopista. Es tracta d’un 14,6% més que durant el març de l’any passat, i, en aquest cas, sí que s’han recuperat els nivells pre-pandèmia, ja que la xifra ha crescut per sobre d’un 4% respecte el març de 2019. En aquell moment, la circulació diària de vehicles pesats per l’AP-7 es va situar en només12.464.

De tota manera, és ara, durant els mesos d’estiu -i molt especialment juliol i agost- que l’AP-7 sol registrar un major increment de vehicles, sobretot de particulars que van de vacances. Però, a l’espera de comprovar quina és l’afectació enguany de la pandèmia -ja que alguns països europeus encara imposen restriccions als seus viatgers-, el que és segur és que el patró d’ús de l’autopista canviarà a partir de l’1 de setembre, data en què s’aixecaran els peatges i deixarà de ser de pagament. Almenys de moment, ja que el govern espanyol està estudiant quina és la millor fórmula de finançament. Una de les opcions que hi ha sobre la taula és que totes les autovies passin a ser de peatge a partir de 2024.