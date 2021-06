Quatre càmpings de les comarques gironines: Valldaro de Platja d’Aro; Illa Mateua de l’Escala; Salatà de Roses; i Àmfora de Sant Pere Pescador, han estat els primers en obtenir el segell de turisme accessible anomenat Wheelchair friendly, després del conveni que l’Associació de Càmpings de Girona va firmar amb Mifas per desenvolupar iniciatives de col·laboració en l’àmbit de l’accessibilitat turística.

Quatre càmpings més estan en procés i ja hi ha més càmpings interessats en una iniciativa que té per objectiu anar-se estenent als establiments associats.

Es tracta d’una aliança entre l’Associació i Mifas per impulsar el turisme als càmpings gironins per a persones amb mobilitat reduïda. Els càmpings adherits faciliten unes vacances sense límits i amb serveis i activitats inclusives als campistes amb discapacitat.

Els càmpings Wheelchair Friendly compleixen amb tots els requisits d’accessibilitat, eliminant qualsevol barrera arquitectònica, a més d’oferir serveis dissenyats per millorar l’estada de les persones amb mobilitat reduïda.

Alguns d’aquests serveis són piscines amb rampes d’accés o cadires hidràuliques, rampes per accedir als allotjaments i a les zones comunes, i activitats d’animació en clau inclusiva, entre moltes altres facilitats. A més, alguns dels càmpings posen a la disposició dels campistes propostes d’activitats accessibles per realitzar al territori, a més de material com bicicletes per a persones amb discapacitat, entre d’altres serveis.

El segell va acompanyat d’una inspecció d’un usuari per determinar el grau d’accessibilitat més enllà del codi d’accessibilitat que marca la Generalitat. Els requisits per obtenir aquest segell són validats per usuaris de Mifas.