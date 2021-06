DIA LGTBI+ A PALAFRUGELL. Des del passat divendres, la bandera LGBTI+ oneja a espais emblemàtics de Palafrugell, com la Torre de Can Mario, i diferents serveis de l’Ajuntament així com en alguna de les rotondes del municipi. Ahir al migdia, la regidora d’Igualtats, Mònica Tauste, va llegir un manifest per Ràdio Palafrugell, i la Biblioteca va exposar llibres, pel·lícules i materials LGTBI+.