El grup d’investigació de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Biocomsc, va reclamar que la vacunació sigui el més universal possible davant l’increment de casos de covid-19, especialment entre no vacunats. El grup de la UPC va dir que el creixement és «molt fort» a Barcelona en persones no vacunades i «extremadament fort» entre les de 15 a 30 anys. Tot i això, va apuntar que hi ha un bon desacoblament de la corba d’hospitalitzacions, que tot i que ha deixat de baixar, no puja de forma significativa. El grup espera que la circulació del virus augmenti fortament els propers dies i per això és molt important que tothom entre 35 i 70 anys estigui vacunat. Va afirmar que els no vacunats que normalitzin la vida social tenen una probabilitat molt elevada d’agafar el virus i elevada d’entrar a l’hospital.

D’altra banda, el president del Col·legi de Metges de Barcelona (COMB), Jaume Padrós, va demanar al Govern que elimini les franges d’edat i que es pugui vacunar tothom que vulgui. En declaracions a TV3, va afirmar que és molt important que la vacunació arribi als més joves «com més aviat millor», perquè són els que interaccionen més i especialment en aquesta època de l’any. Per això, va demanar al Govern que faci «tot els esforços possibles» perquè hi hagi el màxim de població vacunada en el menor temps possible, especialment tenint en compte l’avanç de la variant Delta. També va fer una crida a la responsabilitat individual i va valorar que els test d’antígens serien una bona eina per a l’oci nocturn i altres activitats.

D’altra banda, va recordar que el dret a l’objecció de consciència davant la llei de l’eutanàsia és individual i no el poden exercir organitzacions en bloc. Padrós ho va dit en relació al manifest de diverses ordres religioses.