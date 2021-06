Els consells comarcals de l’Alt i el Baix Empordà, amb el suport de l’associació Empordà Turisme i la Comissió Turística del Baix Empordà i la participació de diversos ajuntaments, han programat un total de 48 propostes de visites guiades als espais medievals de les dues comarques i que s’ofereixen entre el 3 de juliol que es fa la primera vista amb el títol Castelló d’Empúries Capital Comtal, Tastapatrimoni i el 28 de novembre que es fa la darrera activitat, la Visita al Castell de St. Esteve de Mar de Palamós. Aquesta iniciativa es durà a terme per 7è any consecutiu i té com a objectiu fer valdre el ric patrimoni medieval de l’Empordà entre les persones que hi viuen i que el visiten.

Aquest programa es planteja com una proposta per recuperar la normalitat de les activitats destinades a ajudar a fer descobrir un territori privilegiat en termes patrimonials al públic català i al públic local.