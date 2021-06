L’arribada de la pandèmia ha estroncat bona part dels projectes que l’equip de govern de l’Ajuntament de Banyoles tenia programat per dur a terme. Malgrat tot, el govern de Junts per Catalunya encapçalat per l’alcalde, Miquel Noguer, va desgranar ahir les principals actuacions que s’han pogut fer durant els dos darrers anys. Segons Noguer, «l’inici de la legislatura ha estat molt complex sobretot amb l’arribada de la pandèmia que, en el seu punt àlgid, va troncar tota la planificació municipal prevista amb afectacions molt importants per les famílies i empreses de Banyoles».

L’equip de govern banyolí ha hagut d’afrontar la crisi sanitària adaptant les finances municipals a les necessitats imperatives de la pandèmia com ara la implantació de mesures de seguretat i higiene en espais públics i municipals, reforçar els serveis municipals, els ajuts directes a diferents sectors econòmics o la supressió de la taxa d’ocupació de la via pública. Així i tot, l’acció del govern municipal ha continuat i s’ha pogut tirar endavant temes tan importants com l’aprovació del POUM que defineix com serà la ciutat en els propers 25 anys.

En matèria d’inversions, l’Ajuntament de Banyoles ha dut a terme diferents actuacions com el nou aparcament a la zona nord de la ciutat, la remodelació de diferents carrers del barri del Barral, la tercera fase de recuperació del rec Major, la urbanització d’un tram del carrer Divina Pastora, la reforma de 2 trams del carrer Llibertat, la reforma de la pesquera Gimferrer, el molí de cal Paraire, la reforma de la plaça dels pisos de la Caixa, o l’aprovació i execució del Pla Director de la Draga, entre d’altres. El consistori ha continuat executant els plans d’accessibilitat, d’asfalt, de voreres i de la bicicleta amb nous trams de carril bici que connecten els diferents barris amb els equipaments de la ciutat. Per altra banda, s’ha realitzat el desplegament de la fibra òptica que avui ja arriba a pràcticament a tots els carrers. Amb l’arribada de la pandèmia, l’Ajuntament va reduir la mobilitat de vehicles davant de l’estany durant els caps de setmana, mesura que es mantindrà fins a finals d’any i que podria ser permanent. També s’ha presentat el projecte final del Museu Arqueològic i que serà una realitat a finals del 2022; la reforma de l’edifici de la Llotja del Tint, la compra de l’edifici de Can Tarradas o la creació de la marca turística De Banyoles.

Pel que fa a la resta de la legislatura, Miquel Noguer prioritza «la tronada a la normalitat de la ciutat amb la sortida definitiva de la covid-19, seguir amb la vacunació de la població i recuperar la normalitat social i econòmica dels ciutadans de Banyoles». Noguer va afegir que en matèria d’inversions, aquesta segona part de la legislatura ha de veure la llum l’execució de la nova biblioteca municipal, projecte estrella del seu programa electoral.