Tot i que la majoria de comarques gironines fa setmanes que tenen la incidència de coronavirus baixa, encara n’hi ha alguna amb els indicadors elevats, tot i que se situen molt per sota de fa setmanes. Aquest és el cas del Pla de l’Estany, que se situa entre les cinc comarques catalanes amb el risc de rebrot més alt. Diumenge, fins i tot va arribar a superar els 200 punts i va passar d’«alt» a «molt alt». Ahir, l’índex va baixar fins a 172 tot i que es manté elevat.

Un dels principals motius d’aquesta situació és l’augment de casos entre joves de vint anys a Banyoles, segons avançava aquest diari dissabte. Entre el 14 i el 21 de juny el municipi va sumar 18 nous casos detectats amb proves PCR i tests d’antígens, dels quals la mitjana d’edat va ser de 20 anys. Dues setmanes enrere s’havien detectat 3 casos, i la setmana anterior 2 més, amb mitjanes d’edat per sobre dels 40 anys. Fonts de l’ajuntament del municipi van descartar que aquests casos formin part de cap brot. Pocs dies abans d’acabar el curs, van haver d’aïllar 4 classes de primària i secundària perquè van detectar contagis en l’entorn dels alumnes.

A l’altra cara de la moneda hi ha el Ripollès i la Cerdanya, úniques comarques gironines que tenen el risc de rebrot per sota de 30 i, per tant, tenen l’índex «molt baix».

Respecte a les dades d’ahir, destaca que el nombre de crítics a la Regió Sanitària de Girona es va mantenir en dotze pacients. I el total va baixar fins a quaranta.

Seguidament, es van sumar 76 positius i cap defunció. Quant als vacunats, Salut va notificar que no es van poder actualitzar les dosis de vacuna administrada els dies 26 i 27 de juny, que s’afegiran a la publicació d’avui.

Una bona notícia és que els indicadors de contagi van baixar després de dies a l’alça. D’aquesta manera, el risc de rebrot a la regió era de 67 punts, sis menys que el dia anterior, i la velocitat de reproducció del virus, d’1,04, una centèsima menys.

Brots entre estudiants

Finalment, respecte al brot del viatge de final de curs a Mallorca, s’han identificat 132 casos positius, 70 dels quals corresponen a Barcelona ciutat, 54 a la Regió sanitària Catalunya Central i 8 casos positius a altres territoris, entre els quals hi ha la Regió Sanitària de Girona. Sobre els brots relacionats amb viatges a Menorca, hi ha 69 casos positius a Barcelona ciutat i 262 contactes estrets i 7 casos positius a la Regió Sanitària Barcelona - Àmbit Metropolità Nord – Maresme i 30 contactes estrets. A Tenerife s’han detectat un total de 34 casos positius i 287 contactes estrets.

En total, ja són 242 els joves catalans positius i 1.200 contactes estrets.

Catalunya suma 18 ingressats i gairebé 1.000 positius

Les dades pandèmiques van empitjorar ahir a tot Catalunya. D’una banda, es van registrar 952 casos i, de l’altra, el nombre d’hospitalitzats i crítics va pujar. Concretament, hi havia 18 ingressats i 3 crítics més. A més, la positivitat de les proves ha pujat lleugerament. En canvi, els indicadors de contagi es mantenen estables de moment, tot i que elevats. Finalment, Espanya va sumar més de 10.000 casos des de divendres i 10 defuncions per coronavirus. El 35% de la població espanyola està vacunada amb la pauta completa, segons la darrera actualització.