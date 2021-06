La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, va recordar ahir que l’oci nocturn va obrir fa una setmana i va desvincular els brots detectats d’aquesta obertura. La secretaria de Salut va insistir que els brots en estudi estan directament relacionats amb viatges de fi de curs d’estudiants a Mallorca, Menorca i Tenerife.

Sobre la reclamació del sector d’implementar els tests d’antígens previs, va respondre que aquesta mesura no està contemplada al pla sectorial que es va acordar. Cabezas va defensar que més que instaurar aquestes proves el que cal és insistir en el compliment de les mesures. Va assegurar que si es garanteix l’ús de la mascareta i les distàncies, es podrà controlar el risc de contagi.

Tot i això, va manifestar que tant continuaran avaluant la situació i s’ajustaran les mesures si fos necessari.

Cabezas va afirmar que tot i que hi ha un increment dels casos, aquests són entre gent jove que no acaba a l’UCI de manera generalitzada. En base a l’experiència del Regne Unit, Salut espera que hi hagi una «petita» repercussió assistencial, que sí que serà més evident a la primària.

S’escurça AstraZeneca, de nou

D’altra banda, va anunciar que aquesta setmana es passarà de manera progressiva d’administrar la segona dosi d’AstraZeneca a les 10 setmanes a fer-ho a les 8. L’objectiu és intentar escurçar al màxim el període per aconseguir la pauta completa i garantir la immunització de més població davant l’increment de la variant Delta.

També es preveu anar «molt ràpid» en l’obertura de la vacunació a noves franges d’edat. Va dir però que encara estan estudiant si ho continuaran fent per franges d’edat o ja en bloc per als de 16 a 29 anys. En tot cas, es podrien obrir noves edats «aviat».