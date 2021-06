Quan els estudiants de segon de batxillerat de l’institut Tossa de Mar, juntament amb altres companys de la mateixa generació, preparaven amb il·lusió el viatge de final de curs, poc s’imaginaven que s’acabaria convertint en un autèntic malson.

Dijous passat a la nit, 31 joves tossencs de 17 i 18 anys iniciaven una escapada de sis dies a Mallorca, a través d’una agència que havien contractat pel seu compte, com tants altres estudiants de la seva edat d’arreu de Catalunya. Pel camí, van fer parada a Pineda i Malgrat, on es van unir altres estudiants fins a completar un grup de 51 persones. Després de passar els controls sanitaris pertinents, van agafar un ferri a Barcelona i es van allotjar a un apartament d’Alcúdia.

«Tot anava bé fins que diumenge a la nit, mentre miràvem un partit de futbol, se’ns comunica que ens hem de confinar a les habitacions. Un dels nois que viatjava al mateix autobús va donar positiu a una prova PCR. Li van fer un cop a Mallorca perquè es trobava malament, malgrat haver donat negatiu al test d’antígens previ», van explicar ahir a Diari de Girona, Bernat Cuadrado i Pol Ribas, estudiants tossencs, i van afegir que «no entenem aquestes restriccions tan severes tenint en compte que només vam compartir mitja hora de trajecte amb el noi contagiat, que és d’un altre municipi, i portàvem mascareta».

Segons relaten els testimonis, les autoritats sanitàries els van comunicar que dilluns els farien una prova, tal com estableix el protocol sanitari, però al final no va ser així. «Vam estar tot el dia tancats a les habitacions sense rebre cap informació clara, ens van dir diverses vegades que ens farien les proves».

«No els portaven prou menjar»

Ana María Bizarro, mare d’una de les estudiants de Tossa i punt de connexió entre les famílies afectades i l’empresa organitzadora del viatge, va lamentar que «dilluns vam estar amb una gran incertesa i angoixa, no sabíem quan els farien les proves, l’organització no contestava les trucades i el menjar que els joves rebien a les habitacions, on estaven aïllats, era insuficient». És per això que Bizarro es va posar en contacte amb la policia d’Alcúdia i un mitjà de comunicació local per denunciar la situació. «Immediatament, l’empresa es va posar en contacte amb mi i des de llavors els joves estan més ben atesos i, per sort, fa d’intermediària amb el govern balear, que encara no s’ha posat en contacte amb cap de les famílies», va relatar.

Ahir al matí, finalment tots els estudiants es van sotmetre a un test d’antígens i una prova PCR. Tots ells van donar negatiu al test ràpid, excepte el jove que ja estava contagiat. Avui, dia en què teòricament tornaven a casa, sabran els resultats de les PCRs i si finalment, tal com els van avançar, els acaben traslladant a un hotel medicalitzat per completar la quarantena. «Esperem que no sigui així, molts d’ells comencen a treballar demà i si els traslladen a un hotel on sí que hi ha positius serà pitjor, perquè llavors sí que tindran més possibilitats de contagiar-se», conclou Bizarro.