El tranvasament del Ter es va decretar l’any 1958, en plena dictadura franquista, malgrat el malestar del territori -començant per la Cambra de Comerç- i sense que hi hagués oposició possible. En els darrers anys, l’arribada de la democràcia i la creixent sensibilització mediambiental ha acoseguit pal·liar la situació, però aquesta continua sense resoldre’s, ja que el Ter encara pateix una sobreexplotació que deixa algunes zones -com el Baix Ter- amb alt risc de vulnerabilitat i suporta greus riscs d’inundació.

Aquests són alguns dels aspectes que l’enginyer Joan Gaya analitza en el seu nou llibre, El Ter, dits i fets del tranvasament, on s’endinsa en les arrels històriques d’aquesta decisió, la posició dels actors que hi van jugar un paper important i les conseqüències que ha tingut per a les comarques gironines. I és que, segons recorda, malgrat que en els darrers anys el Pacte del Ter ha permès recuperar progressivament part de l’aigua tranvasada, Gaya subratlla que «aquesta situació que ha condemant el Ter, durant molt temps ha acceptada per moltes entitats ambientalistes i governs de la Generalitat». Gaya va presentar ahir el llibre a la seu gironina d’Enginyers Industrials de Catalunya.

«Barcelona va necessitar un tranvasament des de la seva mateixa creació», va subratllar Gaya. A principis del segle XX, el seu increment de població ja va fer que la Generalitat es plantegés per primer cop el tranvasament en el Pla d’Obres Hidràuliques de 1935. Tot i això, aquest mai es va arribar a executar perquè va arribar la Guerra Civil. No va ser fins la dècada dels 40, quan la població barcelonina va créixer molt per sobre de la disponibilitat d’aigua, que l’executiu franquista va tornar a posar la idea sobre la taula i durant les dues dècades següents va executar-la. La imposició franquista, tanmateix, no va ser ben rebuda per alguns sectors de les comarques gironines, com la Cambra de Comerç (que temia que el sector industrial gironí hi sortís perdent) o la Diputació de Girona, que, segons Gaya, «va captar la inevitabilitat del tranvasament, però va negociar alternatives per mitigar el dolor, com ara la proposta de fer regadius».

Inicialment, el transvasament del Ter cap a Barcelona havia de ser una solució transitòria per garantir l’abastiment d’aigua a la capital, però s’ha allargat fins als nostres dies. Malgrat que en els darrers anys s’ha incrementat la sensibilitat mediambiental de la ciutadania envers el tranvasament, i el cabal que es deriva a Barcelona s’ha reduït en els darrers anys de forma paulatina, no s’ha reduït tant com l’exconseller Francesc Baltasar va anunciar en el seu dia. Tot i això, Gaya va subratllar que la constitució de la Taula del Ter ha suposat, des dels anys 2016-2017, una millora substancial en el cabal ecològic del Ter.

Això sí, encara queden molts deures per fer. Gaya va recordar que, sense anar més lluny, la manca d’inversions i manteniment de les lleres al Baix Ter van posar de manifest la vulnerabilitat de la zona arran del temporal Gloria. A més, va subratllar que el cabal que entra al pantà de Sau s’ha anat reduint de forma progressiva en els darrers anys, ja sigui pel canvi climàtic o per un increment de boscos. Encara queda, doncs, molta feina per garantir una bona salut del Ter.