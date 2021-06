Un cotxe ha acabat aquest dimecres al matí a l'interior d'un canal d'Empuriabrava. Testimonis de l'accident expliquen que al voltant de dos quarts d'onze han vist com un vehicle circulava pel carrer Port Primer i, per causes que es desconeixen, no ha agafat la corba precipitant-se a gran velocitat a l'interior del canal. El conductor ha pogut sortir de l'interior del cotxe i ha estat rescatat per un veí de la Marina Residencial que s'hi ha acostat amb una embarcació.