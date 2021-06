Les vacunes contra la covid-19 comencen a tenir efecte i una mostra d’aquesta constatació és que aquest ahir, 29 de juny, l’hospital de Figueres podia celebrar que no té cap pacient ingressat per coronavirus. Amb una imatge simpàtica d’una nena molt expressiva, el centre hospitalari va publicar una piulada en què donava la bona notícia. Curiosament, l’estiu passat el centre sanitari va viure un repunt destacat d’ingressats, després dels brots que es van produir a la comarca. Des de llavors, ha anat seguint una línia similar a la dels altres hospitals comarcals de la Regió Sanitària de Girona fins al punt que ahir el registre va arribar a zero.