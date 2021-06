Després de setmanes de millora i estabilització, darrerament Salut està registrant un repunt pronunciat de casos que preocupen els experts i autoritats sanitàries. Una de les principals causes és l’augment de positius entre els joves, que s’ha incrementat des de fa dies, pels brots a viatges de final de curs.

Mostra d’això és que, en una setmana, la positivitat dels tests d’antígens a la Regió Sanitària de Girona s’ha duplicat. Segons el balanç de Salut, el percentatge del 21 de juny era del 6,26% i el d’aquest dilluns ja era del 12,95%. A més, la positivitat de totes les proves en general, tant les PCRs com les d’antígens, ha augmentat un punt en una setmana i s’ha passat del 3,17% al 4,11%.

Una altra dada preocupant és que ahir Girona va sumar la xifra més alta de casos en un mes i mig. En total, Salut va notificar 192 positius, després de dies per sota del llindar de 100. No es produïa una xifra similar des del 8 de maig, quan es van detectar 197 casos.

Pugen els ingressats

Respecte a les altres dades d’ahir, en general tots els indicadors van augmentar. El risc de rebrot va passar de 67 a 74 punts i la velocitat de reproducció del virus (Rt), d’1,04 a 1,07. Si la transmissió supera el llindar d’1, significa que el contagi comença a descontrolar-se perquè una persona infectada en pot contagiar més d’una de mitjana. Seguidament, ahir hi havia dos ingressats i un crític més.

Una de les mesures per reduir el nombre de contagis és augmentar el ritme de vacunacions. El CAP de Can Gibert del Pla vacunarà sense cita prèvia cada dijous a la tarda de juliol a persones d’entre 40 i 70 anys. Com que s’administrarà la monodosi de Janssen, es vol arribar a completar la cobertura vacunal de màxim de persones possible.