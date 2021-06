El grup de recerca Visió per Computador i Robòtica (ViCO-ROB) de la UdG forma part del projecte DeeperSense, finançat amb fons de la Unió Europea, amb l’objectiu de millorar la visibilitat de vehicles submarins quan aquests es troben en situacions adverses, com ara aigües tèrboles, coves amb poca llum o tancs de vaixells estrets. El projecte es desenvoluparà en el marc d’un consorci de recerca internacional, en col·laboració amb universitats i empreses d’Alemanya, Espanya i Israel.

El projecte s’ha iniciat aquest any amb l’objectiu de millorar la percepció ambiental dels robots de camp, sobretot en situacions complexes, com pot ser el cas de l’entorn submarí. L’equip científic internacional treballa en tres àmbits: el control de bussejadors en aigües tèrboles, l’exploració d’esculls de corall i la cartografia de fons marins.

El laboratori gironí lidera, en concret, l’aplicació d’aquesta innovació en la cartografia de fons submarins. La finalitat és habilitar un robot submarí autònom per generar mapes precisos del fons marí. Actualment, aquests reconeixements es realitzen amb vaixells però resulten molt cars i, a més, en la foscor d’aigües profundes, no és un sistema pràctic.

El projecte DeeperSense, mitjançant la intel·ligència artificial i, en particular, l’aprenentatge profund com a mètode d’aprenentatge automàtic basat en dades, pretén combinar els punts forts dels sensors visuals i no visuals per optimitzar l’entorn i les capacitats de percepció més enllà de les prestacions que ofereixen els sensors de manera individual.