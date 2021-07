Els Mossos d’Esquadra han detingut un jove per robar tres bicicletes a Banyoles.

Els agents el van arrestar el 29 de juny a la ciutat de Girona, on resideix. Es tracta d'un jove de 21 anys i de nacionalitat marroquina a qui s'acusa de ser el presumpte autor de tres delictes de furt.

El primer dels fets va tenir lloc el passat 7 de maig quan els Mossos de la comissaria de Banyoles van ser alertats que havien vist com un jove, a la plaça Doctor Rovira, trencava el carenat d’una bicicleta i se l’emportava. Els agents van fer recerca per la zona i van localitzar un jove amb una bicicleta que no va poder acreditar que fos seva. En el moment d’identificar-lo va llençar unes tenalles a terra. Els mossos van comissar preventivament la bicicleta fins que el seu legítim propietari la va poder recuperar pocs dies després.

El passat dia 16 i 28 de juny van succeir dos furts més de bicicletes, degudament estacionades i lligades, al parc de la Draga. En ambdós casos les bicicletes eren de dos menors d’edat que les havien deixat correctament aparcades al lloc del parc que està habilitat per aquest ús.

Els Mossos de la comissaria de Banyoles van iniciar una investigació que els va portar a la identificació plena de l’autor dels fets. El dia 29 de juny, el van localitzar i detenir a Girona. També van poder recuperar una de les bicicletes dels menors.

El detingut, a qui li consten antecedents, va passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Girona el passat 30 de juny, qui en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.

