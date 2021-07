Després de setmanes de millora i estabilització, darrerament Salut està registrant un repunt pronunciat de casos que preocupen els experts i autoritats sanitàries. Una de les principals causes és l’augment de positius entre els joves, que s’ha incrementat des de fa dies, pels brots a viatges de final de curs.

Concretament, ahir la Regió Sanitària de Girona va registrar una de les xifres de casos més altes de les darreres setmanes i es va tornar a superar el llindar de 200. Això no es produïa des de fa pràcticament dos mesos, quan el 7 de maig n’hi va haver 229. També cal tenir present que no tots els casos s’han registrat en un dia, sinó que és el recompte de casos que arriben amb retard tenint en compte el resultat de les proves. Si s’analitza la retrospectiva diària, tant el 27 com el 28 i el 29 s’han superat els cent casos diaris. L’augment és considerable, tenint present que el 26 se’n van diagnosticar 51.

D’altra banda, la positivitat dels tests d’antígens ja és del 15,31%, el triple de fa dues setmanes.

Respecte a la resta de dades, en general tots els indicadors van augmentar. El risc de rebrot va passar de 74 a 77 punts i la velocitat de reproducció del virus (Rt), d’1,07 a 1,08. Si la transmissió supera el llindar d’1, significa que el contagi comença a descontrolar-se perquè una persona infectada en pot contagiar més d’una de mitjana. Com a bona notícia, ahir hi havia un ingressat i tres crítics a l’UCI menys.

Ja s’han vacunat amb la primera dosi 440.564 persones, 6.078 més en un dia. Pel que fa a la segona dosi ja l’ha rebut 263.296 persones, 5.590 més.

Fort augment a Catalunya

Quant a Catalunya, ahir Salut va notificar 3.556 positius, una de les xifres més altes de les darreres setmanes. Els indicadors de contagi també es van enfilar. El risc de rebrot va sumar 18 punts fins a 164 i la transmissió del contagi va augmentar set centèsimes. A més, la incidència de casos dels darrers catorze va créixer en nou punts fins a 119. La positivitat dels tests d’antígens a Catalunya ja supera el 20%.

Experts alerten que el contagi s’està estenent entre joves de 15 i 29 anys tot i que de moment no està repercutint en un augment d’hospitalitzats ni de defuncions. De fet, ahir Catalunya no va sumar cap nova defunció pel virus.

La Regió Sanitària de Girona ja fa vuit dies que no suma cap defunció i la davallada de mortalitat aquest darrer mes també ha sigut molt evident. Durant la segona quinzena de juny, només han mort tres persones pel virus.