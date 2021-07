Un total de 10 joves finalitzen la formació d’Operador de Carretó Elevador i encaren la cerca de feina. Es tracta de majors de setze anys que no estaven vinculats a cap acció formativa ni laboral, han participat d’un itinerari ocupacional promogut pel Pla Educatiu d’Entorn (PEE), les regidories de Joventut i Educació de l’Ajuntament de Ripoll, l’Agència de Desenvolupament del Ripollès (ADR) i el Consell Comarcal del Ripollès (CCR), en el marc dels tallers POEFE del Pla Educatiu d’Entorn 0-20 de Ripoll. Tots els participants han superat la prova teòrica i la pràctica amb èxit, fet que els hi permet poder treballar com a operari de carretons elevadors.