El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, va advertir que hi ha una especial preocupació pel risc d’incendi al litoral de Girona en la presentació del dispositiu de la campanya forestal. Elena va fer una crida a la responsabilitat: «Ens ve un estiu complicat, l’actitud no ha de ser d’alarma però d’alerta sí», va advertir. A banda de la província de Girona, a Interior també els preocupa el risc de foc a l’àrea metropolitana.

Elena també va advertir que els principals factors de perill amb què s’afronta la campanya forestal d’aquest any són «la manca de pluja, l’estat de la vegetació, però també l’activitat humana en el medi natural». De moment, va explicar que el litoral de Girona destacat i l’àrea metropolitana són els territoris que més preocupen aquest estiu, però que «després poden ser unes altres» segons l’evolució del temps.

A les comarques gironines en els anys més secs és habitual que hi hagi alt risc d’incendi a l’àrea més pròxima al cap de Creus i també, a les zones dels massissos de les Gavarres, Montgrí i Begur.

Aquest estiu per lluitar contra els incendis hi haurà més de 5.000 bombers i agents rurals i 24 mitjans aeris i s’han incorporat 92 nous camions de bombers a Catalunya. També s’han instal·lat 53 càmeres en 39 indrets el que per primera vegada permeten abastar tot el territori. Enguany 290 incendis han cremat 300 hectàrees, només des del 15 de juny 35 incendis han cremat 100 hectàrees, la meitat de terreny forestal.

Incendis destacats a Girona

A les comarques gironines n’hi ha hagut ja tres que han calcinat un nombre més elevat d’hectàrees. El més recent va tenir lloc aquest diumenge passat a Peralada, van cremar 32 hectàrees de terreny agrícola. Un foc que va amenaçar les cases del Golf Peralada i que va mobilitzar els Bombers per terra i aire.

El dia 21 de juny al migdia es va declarar un altre incendi destacat a Torrent, molt a prop de la carretera GI-652 entre Torrent i Pals. Van cremar una superfície total de 14,40 hectàrees. Un petard va ser l’origen. A Capmany hi va haver l’altre foc forestal destacat del què portem d’any: 7,4 de les hectàrees afectades. Un foc, que es va originar arran d’unes pràctiques agrícoles com van determinar els Agents Rurals.

Personal i vehicles

Per fer front als incendis forestals de l’estiu, el conseller d’Interior ahir va explicar que la campanya garantirà el mínim de personal en tots els parcs de bombers. A més, Elena va dir que s’han incrementat les contractacions a 6 mesos a causa de la desestacionalització dels riscos climàtics, amb un total de 507 persones.

Pel que fa a vehicles, s’incorporaran 92 noves bombes rurals pesants (BRP) amb una inversió de 40 milions distribuïts en quatre anualitats, de les quals els Bombers ja han rebut 22 unitats. Aquests nous vehicles s’afegeixen a la renovació dels 263 vehicles lleugers, que van arribar el juliol de 2020. La campanya arrenca, a més, amb la instal·lació de 53 càmeres de vigilància a 39 emplaçaments distribuïts per tot el territori, que abasten les zones de més risc d’incendi forestal. Les càmeres han substituït els guaites forestals. Aquest estiu hi haurà 24 mitjans aeris per apagar els incendis que es puguin produir. Cal destacar que s’ha incorporat el primer dron de servei.

El conseller ahir també va fer una crida a la ciutadania a trucar al telèfon 112 si veu cap columna de fum o indici de foc forestal. L’any passat el 112 va rebre 7.700 trucades relacionades amb incendis forestals.