Dos anys i 284.592 euros. Això és el que costarà la redacció de l’estudi informatiu sobre la futura estació del tren d’alta velocitat a l’aeroport de Girona, que el ministeri de Transports ha adjudicat a l’empresa Saitec S.A. Aquest estudi haurà de servir per analitzar quina és la millor ubicació per a l’equipament -que en principi s’hauria de situar a uns 500 metres de la terminal aeroportuària- i també fer propostes de disseny. Es tracta d’un pas imprescindible per tal de poder connectar l’aeroport de Girona amb la xarxa d’alta velocitat en direcció Barcelona i França, quelcom molt demanat pel sector empresarial i turístic de les comarques gironines.

El ministeri de Transports ja ha formalitzat el contracte de serveis amb l’enginyeria murciana Saitec S.A., que ha realitzat diversos a estudis per a trams de la xarxa d’alta velocitat, inclòs alguns en el tram tram Barcelona-Frontera francesa. Tot i que l’estudi es licitava inicialment per 387.200 euros, finalment s’ha adjudicat per 284.592 (IVA inclòs). L’empresa adjudicatària disposarà d’un plaç de dos anys per a desenvolupar el treball, de manera que hauria d’estar enllestit cap a mitjans de 2023.

El principal objectiu d’aquest estudi serà analitzar quines són les solucions més factibles per a la ubicació i disseny de la nova estació, que s’ha de situar entre els termes municipals de Vilobí d’Onyar i Riudellots de la Selva. A més, també estudiarà com s’ha de connectar la nova estació amb la terminal aeroportuària, ja que estaran seprades per aproximadament 500 metres.

Connexió i disseny

La futura estació se situarà dins la línia d’alta velocitat que connecta Barcelona amb la frontera francesa tot passant per Girona i Figueres, i que actualment ja circula pels voltants de l’aeroport. L’estudi encarregat pel ministeri inclourà una anàlisi sobre la ubicació de l’estació, un estudi funcional i l’esquema de les vies i finalment el disseny del seu edifici i com serà la connexió amb l’aeroport. Tots aquests aspectes, subratlla el ministeri, han de permetre que se satisfacin les necessitats de transport actuals i futures, tot «racionalitzant» les inversions.

La redacció d’aquest estudi és un pas previ per a la construcció de la futura estació, per a la qual el ministeri dirigit per José Luis Ábalos no s’ha compromès a posar una data. Es tracta d’una connexió molt reclamada pel sector turístic i empresarial de les comarques gironines, ja que permetria connectar l’aeroport gironí amb Barcelona. Tot i això, Aena ja ha deixat clar, en les últimes setmanes, que el paper de l’aeroport de Vilobí no ha de ser el de convertir-se en una «quarta pista» del Prat, sinó donar servei a les comarques gironines i molt especialment a la Costa Brava. Caldrà veure, però, com evoluciona la polèmica sobre l’ampliació de l’aeroport del Prat.

De tota manera, ja en el moment en què es va licitar el projecte, el passat mes de gener, el sector empresarial gironí ja es va mostrar escèptic, ja que temen que tota la tramitació s’acabi allargant durant anys o que fins i tot no s’acabi portant a terme. És per això que van demanar al ministeri que tot plegat no es quedi no més en estudis, sinó que l’obra es converteixi finalment en una realitat.

Finalment, el ministeri també assenyala que les possibles opcions que sorgeixin a partir de l’estudi es desenvoluparan amb l’abast necessari per tal que els documents generats puguin servir de base en els processos d’informació pública i d’audiència de les administracions (o informació oficial) establerts per la Llei del Sector Ferroviari i el Reglament del Sector Ferroviari, així com per la legislació actual.