La conductora d’un turisme va morir després de xocar amb un camió frigorífic al túnel del Cadíahir al vestre. El sinistre ha tingut lloc al quilòmetre 129 de la C-16 en sentit sud, a la boca nord del túnel, en terme municipal d’Urús (Cerdanya).

Carretera tallada a Jafre

D’atra banda, un camió accidentat ahir a Jafre va tallar el trànsit durant tres hores. L’incident va tenir lloc a les 15.55 hores al quilòmetre 1 de la GI-534 i només va implicar un vehicle en una zona molt pròxima a Verges.

Per motius que es desconeixen, el conductor va frenar el vehicle de tal manera que la caixa del darrere va quedar torçada, fent tisora. El camió no duia càrrega i no es va bolcar. Amb tot, es va haver de tallar el trànsit a partir d’un quart de cinc de la tarda, i fins a un quart de vuit no es va poder reobrir.