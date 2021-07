La pandèmia ha col·lapsat el Jutjat Mercantil de Girona i ha fet pujar els casos de violència domèstica arreu de la demarcació. Segons la memòria judicial del 2020, l'estat d'alarma per la covid-19 es va traduir en un descens generalitzat de casos a les diferents jurisdiccions. Però això no va passar ni al Mercantil, que en va rebre fins a un 21% més, ni als diferents jutjats amb competències en violència de gènere, alguns dels quals registren increments superiors al 30%. De retruc, els endarreriments generats per la pandèmia (durant el confinament es van suspendre uns 4.900 assumptes) suposaran afegir més càrrega a uns jutjats ja de per si saturats. Per això, l'Audiència proposa que se'n creïn de nous a Girona, Figueres, Sant Feliu i Olot.