La Diputació de Girona i la UdG han presentat els tres nous projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) que es desenvoluparan a les comarques gironines. Un d’ells està relacionat amb l’administració sostenible; el segon, amb la innovació social i digital, i el tercer, amb el patrimoni. El pressupost total s’acosta als deu milions d’euros, dels quals la meitat estan subvencionats per fons europeus Feder, la Diputació n’aporta el 25% i el 25% restant va a càrrec de les entitats responsables del projecte.

El primer porta per títol Girona, sistema alimentari sostenible, i té com a objectiu millorar la sostenibilitat econòmica, social i ambiental dels sistemes de producció d’aliments al llarg de tota la cadena de valor a la demarcació. Així, promet aplicar «solucions innovadores» a l’amenaça que suposa el canvi climàtic en la producció d’aliments i implementar millores com la producció ecològica i de proximitat.

En segon lloc, Girona, innovació social i digital: noves respostes als reptes del mil·leni vol aconseguir una demarcació més competitiva en l’ús de les tecnologies digitals i processos d’innovació social amb l’objectiu de millorar la vida de les persones. La idea és promoure el replantejament dels models de negoci des dels sectors empresarials i que les administracions dissenyin polítiques públiques més eficients.

Finalment, Girona, patrimoni actiu busca engegar iniciatives que contribueixin a valorar econòmicament i socialment el patrimoni com a via de generació d’ingressos i ocupació, així com a eina per a la conservació i protecció d’aquest patrimoni.