El contagi arreu de Catalunya segueix disparat. Ahir el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, alertava que «la incidència és molt elevada en els grups joves, encara no vacunats» si bé va destacar que «ens agafa en un moment amb un ritme de vacunació bo, amb la gent de més risc d’emmalaltir greu, protegida».

Concretament, a Girona, ahir es va tocar sostre de nou i es van superar els 300 positius. Se’n van registrar 308 i no s’assolia una xifra tan alta des del 8 de febrer, quan encara es vivia la tercera onada de la pandèmia. Com a conseqüència, el risc de rebrot a la Regió Sanitària de Girona ja va arribar a 96 i s’aproxima al nivell «alt». La velocitat de propagació del virus (Rt) també va créixer fins a 1,18.

Per altra banda, la situació hospitalària segueix millorant. Això és el principal indicador que, de moment, els casos són lleus o asimptomàtics. Cal tenir present que la mitjana d’edat dels contagiats és inferior a 30 i, per tant, aquesta població sol ser menys vulnerable. Ahir hi havia tres ingressats i tres crítics menys.

El grup d’investigadors Biocomsc, de la Universitat Politècnica, va alertar que l’Rt de la setmana passada va estar entre 3 i 4, doblant els casos cada tres dies. Així, una persona va contagiar de mitjana entre tres i quatre persones més, la majoria joves. Els investigadors van subratllar que els efectes no es poden veure en els hospitals ara, i caldrà esperar una o dues setmanes per comprovar-los. En el cas de les UCIs, «caldrà veure el nivell de protecció que oferiran les vacunes».

Respecte a això, el cap d’epidemiologia de l’hospital Clínic, Antoni Trilla, va recordar que els vacunats amb la pauta completa també poden contagiar-se. També va assegurar que el final de l’obligació de portar mascareta a l’exterior és un «primer pas» que mostra que la situació millora, però va fer una crida a «fer servir el seny» i fer-ho quan es va sol, amb el grup familiar i s’està a l’aire lliure, perquè «el virus se segueix transmetent». En declaracions al canal 324, Trilla va recordar que a l’exterior el contagi és poc freqüent i que ja hi ha un bon nombre de vacunats, però va remarcar que «això continua». «Res d’oblidar-nos de la mascareta, ha d’estar a l’abast de tothom», va matisar.