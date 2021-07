L’allau al jutjat mercantil de Girona que va pronosticar l’expresident de l’Audiència de Girona, Fernando Lacaba, el juny passat s’ha acomplert. Durant el 2020 l’òrgan uniprovincial va ingressar 1.864 assumptes, un 21% més que l’any anterior, i amb un volum de feina que dobla la mitjana estatal i que també supera la mitjana catalana. És dels pocs jutjats gironins que ha ingressat més casos que l’any passat tot i la paràlisi judicial provocada per la pandèmia, i per això l’Audiència de Girona reclama un nou jutjat per fer front a la congestió que pateix.

Segons apunta la presidència de l’òrgan a la Memòria de 2020, aquest jutjat supera tots els paràmetres de la mitjana estatal, i al rànquing dels òrgans judicials «sempre ocupa les primeres posicions», subratlla. «Des de les últimes memòries reiterem que aquest jutjat té una càrrega de feina molt superior al que estableix el Consell General del Poder Judicial», indica. Aquest òrgan compta amb un reforç, i tot i això durant l’any passat cada jutge va rebre més de quatre vegades més assumptes dels que tocaria (el Ministeri de Justícia n’estableix 435 per jutge quan el Mercantil en va rebre 2.091). A més, va resoldre un 12% menys de casos i va tancar l’any deixant 1.116 casos pendents a tràmit, un 13% més.

Els altres jutjats que han rebut més ingressos durant el 2020 són la secció civil dels jutjats de violència sobre la dona de Girona, passant de 100 casos a 139; les seccions civils dels jutjats de violència domèstica de Figueres (passant de 100 a 139 casos), Santa Coloma de Farners (passant de 38 a 66 ingressos) i Olot (de 26 a 32); i la secció penal del jutjat de violència domèstica de Sant Feliu de Guíxols (de 283 a 294). La resta han baixat els ingressos, i també els assumptes resolts. En canvi, han augmentat els casos a tràmit. Durant la pandèmia es van suspendre prop de 4.900 casos.

L’Audiència també demana que s’habilitin nous jutjats a Figueres, Sant Feliu de Guíxols i Olot per tal de reduir la càrrega de feina que tenen els jutges, ja que superen els paràmetres establerts. En el cas de Figueres, assenyala que el jutjat de Primera Instància i Instrucció 7 té una càrrega de feina especialment elevada que supera un 75% del que recomana el Ministeri.

A més, la presidència també reitera la «urgència» de construir un nou edifici judicial a Santa Coloma de Farners. «No s’ha solucionat la dispersió dels edificis judicials, que tenen una situació tècnica molt precària», sosté.

Per últim, també consideren molt necessari que es creï una quarta plaça de magistrat a la secció segona de l’Audiència, especialitzada en assumptes civils.

Les dues seccions penals del Palau de Justícia han patit una caiguda d’un 17% dels ingressos, i han resolt un 23% menys durant el 2020. A més, han deixat pendents de resoldre un 79% més de casos. A més, la pandèmia va obligar a suspendre dos judicis amb jurat popular, i se’n van celebrar tres.

Pel que fa als dos jutjats de Família de Girona, únics a la província, han acumulat un 16% més d’assumptes pendents, una situació que també han patit els jutjats Penals de Girona i Figueres, amb un 17% més.