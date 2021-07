Un jove de 25 anys i veí d’Anglès va morir ahir a Bescanó en encastar-se amb el seu cotxe contra un camió d’obres de manteniment a la carretera de la Vergonya. Aquesta nova víctima mortal amplia el focus en un episodi molt negre a les carreteres gironines: en només vuit dies han mort quatre persones implicades en sinistres viaris. I és que des del dia de Sant Joan -24 de juny- van perdre la vida dos motoristes i dos conductors de turismes.

L’accident d’ahir a la carretera de la Vergonya va fer saltar les alarmes en un primer de juliol que dona el tret de sortida a la temporada turística a la província. Una època en la qual, malgrat estar al final de la pandèmia, es preveu un increment destacat de la mobilitat i per tant, hi pot haver també un augment de la sinistralitat.

El succés mortal d’ahir va produir-se cap a tres quarts d’onze a l’altura del quilòmetre 111,3 de l’N-141, la carretera de la Vergonya. A l’altura de la Pilastra, un cotxe va xocar contra un camió de manteniment d’obres. El vehicle estava aturat i les obres senyalitzades amb cons. Els Mossos de Trànsit estan investigant les causes de la col·lisió. Es desconeix per ara com és que el conductor va acabar al carril contrari i va traspassar la senyalització.

Arran del xoc frontal es van desplaçar fins al lloc dels fets, quatre dotacions dels Bombers, quatre patrulles dels Mossos de Trànsit i el SEM amb dues ambulàncies. Els Bombers van haver de fer tasques d’excarceració per treure el conductor del cotxe, que va morir en l’accident. Era un jove de 25 anys i veí d’Anglès.

En camió no hi havia ningú en el moment dels fets.

Arran de l’accident es va haver de tallar la carretera N-141 fins cap a les dues de la tarda, tres hores després del tràgic succés. La situació llavors es va donar per normalitzada, tot i que en el punt del sinistre hi ha un petit tram d’obres. Aquestes treballs de manteniment del talús de la Pilastra van començar el 28 de juny i des de llavors, hi hagut la calçada restringida entre els quilòmetres 111 i el 112, segons Trànsit. El punt del malaurat accident.

19 morts d’accident de trànsit

Amb la mort del jove d’Anglès, ja són 19 les persones que han perdut la vida a la província de Girona des de principis d’anys com a resultat d’un accident de trànsit, ja s’hagi produït en via urbana com interurbana.

De fet, ni 24 hores abans del de Bescanó n’hi va haver un altre a la província. En aquest cas però va tenir lloc a la Cerdanya, a l’entrada del Túnel del Cadí. Una jove de 21 anys de Terrassa va perdre la vida després de xocar amb el seu cotxe contra un camió frigorífic. Els Mossos de Trànsit investiguen la col·lisió, on el turisme es va incendiar.

12 morts a les carreteres

Des del Servei Català de Trànsit ahir es va fer balanç dels morts entre gener i juny a les carreteres gironines -no comptabilitzen els que es produeixen en vies urbanes . Hi ha hagut 12 víctimes mortals, tres menys que el 2019 -Trànsit pren aquest any de referència perquè l’any passat va ser atípic pe rla pandèmia. Els accidents mortals dels primers sis mesos de l’any s’han concentrat sobretot a les comarques de l’Alt Empordà (3), la Selva (3), el Baix Empordà (2) i el Gironès (2). Durant el mes de juny han mort quatre persones en accident de trànsit a la xarxa viària la demarcació.

Vuit en cap de setmana o festiu

Pel que fa a col·lectius vulnerables, cal remarcar que han perdut la vida quatre motoristes, un ciclista i dos vianants. Els motoristes segueixen essent la part d’aquest grup que pateix més l’accidentalitat, en aquest últim mes -juny- per exemple, n’han mort dos a Girona.

Pel que fa als col·lectius vulnerables, ha pujat la sinistralitat dels vianants, atès que enguany han mort dos vianants atropellats a les carreteres gironines i en el mateix període de l’any passat no en va morir cap.

Un altre aspecte destacable és el dia de la setmana en què es produeixen els accidents, dels 12 morts a les carreteres de Girona, vuit d’ells han tingut lloc en cap de setmana o un dia que era festiu.

Un total de 62 persones han mort a les carreteres de Catalunya en 59 accidents de trànsit durant el primer semestre. En el mateix període del 2019 van perdre la vida 82 persones en 79 sinistres en zona interurbana. Les dades d’enguany respecte al 2019 suposen un descens del 24,4% en el nombre de víctimes mortals. El Servei Català de Trànsit pren com a referència el 2019 atès que l’any passat va ser un any atípic, marcat per una forta davallada de la mobilitat i, en conseqüència, de les dades de sinistralitat.