El Rotary Club de Girona va escollir, dijous a la nit, nou president. Albert Suñer ocupa ara el càrrec que ha deixat Ginés Guillén, qui ha estat al capdavant de l’organització des del juliol del 2019.

Durant la cerimònia de relleu ambos presidents, l’entrant i el sortint, van fer un parlament davant dels assistents. A més, també van dirigir-los unes paraules Jose Antonio Riquelme, com a governador del districte 2202 de Rotary Internacional i Marc Payrà, com a delegat del governador. Tots ells guiats per Carles Ribas, com a macer del club.

Rotary la formen professionals de diferents sectors amb una aliança mundial des de 1905. L’organització té la finalitat de donar un servei humanitari, fomenatar l’ètica en el treball i aconseguir la pau al món.