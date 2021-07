Als Terrassans de Blanes una de calamars a la romana, ho comentava darrerament en un article del diari. El fet de tornar a passejar i conduir per la Selva et dona la possibilitat de tornar a trobar-te amb coneguts, contactes i vells amics. La majoria encara em saluden amb un Oju! Periodista, no puc evitar un somriure. Darrerament he estat passejant per Blanes, el portal de la Costa Brava amb sa Palomera com a inici d’una de les costes més atractives de la Mediterrània. Allí em trobo en Fèlix Bota exdiputat del Parlament de Catalunya i alcalde de Blanes, (a les municipals del 1987 i després torna a ser alcalde a les municipals del 1995 i el 1998).

El saludo i ja em diu, no em veus més gras? Per cordialitat li dic home et veig bé com sempre, i ell es reconfirma m’he engreixat uns quants quilos. M’explica que els calamars dels terrassans, un dels plats estrella del bar que regenta ara la seva filla, la Sara, però que durant molts anys va portar ell amb la dona i abans els pares, han estat proclamats els millors calamars a la romana per votació popular.

Caram, això els de la zona i els de fora ho sabíem de sempre, bé a ser com dir que al restaurant Bahia de Tossa fan uns dels bunyols més espectaculars de la Costa Brava, però el que és cert és que és important que et reconeguin la feina ben feta i a més si ve d’un mitja de comunicació i que s’ha escollit per votació popular.

Amb en Fèlix vàrem compartir força hores al seu despatx d’alcaldia i unes quantes més de barra de bar, recordo la de vegades que m’havia fet declaracions per aquest mateix Diari o per Catalunya Ràdio des de darrera la barra.

M’informo del tema dels calamars, un raig de sifó, ou, farina i qualitat de producte. Amb aquests elements han aconseguit fer uns calamars amb més de 50 anys de tradició que després de mooolts anys reconeixen públicament. Felicitats, també, al personal del local eficients i atents i com no al «savoir faire» de l’exalcalde que tot i els anys continua al peu del canó amb una clara visió de l’actualitat i un somriure sorneguer.