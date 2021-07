«Si no fos per les vacunes, estaríem tancats i barrats com en la primera onada». Amb aquesta contundència es va manifestar ahir el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, en expressar la seva preocupació per la cinquena onada de coronavirus que està registrant Catalunya en els últims dies.

En una entrevista amb RAC1, el titular de Salut va mostrar també la seva inquietud pel risc que corren els majors de 40 anys que no han completat la seva pauta de vacunació, i va augurar que alguns dels infectats en aquesta franja d’edat podrien acabar en l’UCI.

Argimon va confiar en l’eficàcia de les vacunes per contenir l’avanç exponencial de l’epidèmia a Catalunya (en les últimes 24 hores s’han registrat «entre 5.100 i 5.200 casos»), encara que va recordar que no presten una protecció del «cent per cent»

Els tests i l’oci nocturn

El conseller es va negar a atribuir l’alça de la pandèmia a Catalunya a l’oci nocturn. «El problema és l’oci, no sols l’oci nocturn», va comemtar. També va afirmar que l’oci nocturn s’haurà d’organitzar per fer tests d’antígens abans d’entrar en els locals i que s’està treballant per «afinar» el pla sectorial que ha permès l’obertura de les discoteques. En aquest context, va concretar que Salut no pot organitzar el dispositiu i que haurà de ser el propi sector el que ho faci. El test ràpid hauria de fer-se just abans d’entrar, no dies abans, davant la capacitat d’infecció de la variant delta.

Noves mesures del Procicat

El Procicat ha aprovat una nova resolució que entrarà en vigor dilluns i que recomana als titulars dels centres de treball públics i privats que adoptin mesures per a la reincorporació progressiva a la feina presencial, tot i que els insta a fomentar el teletreball quan sigui possible. Cau, per tant, l’obligatorietat de limitar la mobilitat laboral.

La proposta del Govern és que els treballadors públics que puguin facin 2 dies de teletreball i 3 de presencials. La Secretaria d’Administració i Funció Pública dictarà una instrucció per regular les noves mesures organitzatives i de prevenció.

D’altra banda, es permet un aforament del 70% en instal·lacions esportives d’interior i exterior. En les competicions està permesa la presència de públic amb un màxim de 3.000 persones (aforament 70%). En el cas de les que siguin a l’aire lliure en equipaments amb capacitat per a més de 15.000 persones, es permetrà un màxim del 20% de l’aforament, i amb 3.000 persones en seients preassignats.

Pel que fa a les competicions, s’elimina la referència a les mesures que pogués determinar el Consell Superior d’Esports per a la Lliga de Futbol Professional i la Lliga ACB de bàsquet. Ara regirà un pla d’acció pel desconfinament esportiu de Catalunya.