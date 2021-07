Catalunya torna a estar en risc extrem a l’haver superat amb escreix els 200 punts d’un dels indicadors de referència: l’índex de rebrot (EPG). Abans d’ahir estava en 199 i ahir en 282, gairebé 100 punts més de cop. També es van sumar més de 5.000 casos. La vacunació està frenant els seus efectes i de moment els hospitals no noten aquest augment de pressió sanitària. Malgrat tot, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va reconèixer que si no fos per les vacunes Catalunya tornaria a estar confinada. Espanya va sumar més de 12.000 casos.