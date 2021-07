Els productors gironins es mostren preocupats pel baix preu de la llet. Tal com el seu producte es paga ara mateix, les explotacions ramaderes pateixen pèrdues mes rere mes, i veuen que tot i l'esforç que comporta la feina, no aconsegueixen «guanyar-se la vida». «El mes passat es va cobrar el litre de llet a 32,7 cèntims, mentre que a nosaltres ens costa entre 34 i 35 cèntims produir aquesta quantitat», explica el ramader Damià Duran.

Duran té 25 anys i treballa amb el seu pare a la granja familiar Mas Gelats Vell, que produeix llet fresca. La seva explotació ramadera, situada a Riudarenes, muny actualment 115 vaques i acull entre 230 i 240 animals. La resta, són vedells que amb el temps substituïran les vaques actuals. El jove ramader explica que tant el seu pare com ell han invertit molts diners en la granja en els darrers anys «per ajustar-nos a les condicions necessàries pel que fa a benestar animal». «És dur veure com, tot i l’esforç que hem fet per posar-nos al dia i tenir-ho tot en ordre, no podem guanyar-nos la visa», lamenta.

El «boom» del cereal

El principal fet que ha portat al sector a aquesta situació, diu, ha estat el «boom» del cereal. Darrerament, el preu del cereal s’ha incrementat, de manera que el cost de la producció ha pujat molt també pels ramaders, mentre que els seus guanys per la llet s’han mantingut igual que abans. «En una granja, al voltant del 60% de les despeses van destinades de l’alimentació dels animals», afirma Duran. La nova situació «suposa un encariment d’1€ per vaca cada dia. En una granja de 115 vaques, això són 115 euros més de cost de l’alimentació al dia, que al mes es tradueixen en 3.500 euros més, i a final d’any, 41.400», afegeix.

Si la situació segeuix com fins ara, Duran creu que l’empresa no podria aguantar molt. Deixar de produir llet significaria un trasbals per a aquest jove ramader, que optaria per desvincular-se completament del sector. «No m’agradaria canviar la producció. A mi m’agraden molt les vaques, és una cosa molt personal. Quan era petit, quan sortia de l’escola, no me n’anava al carrer com la resta de nens sinó que venia a la granja i munyia vaques amb el meu pare», recorda. «Treballo a la granja perquè és una empresa familiar i perquè ho he mamat des de petit», afirma. Per això, explica, tant ell com el seu pare s’aixequen «cada dia amb la mateixa il·lusió de fer la nostra feina», i que pensen «lluitar el que faci falta per poder solucionar aquesta situació».

Duran demana que les distrubuïdores deixin de voler guanyar-hi tant, que la llet es deixi de fer servir com a producte reclam, i que les marques blanques pugin el preu. «No pot ser que s’estigui venent a 58 cèntims», denuncia el ramader. Alhora, també reclamaa l’administració pública que actuï en conseqüència i responent a la llei de competència. Al final, diu, «el que necessitem no és tan sols cobrir costos sinó guanyar-nos la vida amb la producció de la llet».