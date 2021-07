El Consorci d’Aigües Costa Brava Girona ha celebrat a Sant Feliu de Guíxols el seu cinquantè aniversari amb un acte institucional a l’Auditori Narcís Masferrer.

L’elecció de la localitat baix-empordanesa no va ser casual. Allà, el 22 de maig del 1971, s’hi va constituir l’ens, integrat inicialment per la Diputació de Girona, vint-i-set municipis del litoral gironí i la Confederació Hidrogràfica del Pirineu Oriental (CHPO), sota la presidència del governador civil d’aleshores, Victoriano Anguera. A principis d’aquest 2021, es va concretar la primera ampliació, amb la integració de vint nous membres del prelitoral gironí.

Durant l’acte, es van reviure els orígens del Consorci d’Aigües i també es va parlar sobre el seu present i futur, a través d’una taula rodona en la qual van participar Miquel Noguer, així com alguns dels expresidents (Josep Arnau, Carles Pàramo i Jordi Soler). L’organisme és pioner pel que fa al sanejament de les aigües residuals, l’abastament d’aigua en alta i la regeneració de les aigües depurades per reutilitzar-les posteriorment. Prèviament, el conductor de l’acte, Josep Puigbó, va adreçar unes paraules en record del difunt Frederic Suñer, que en va ser president entre el 1996 i 1999.

En la seva intervenció final, Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona i del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona va destacar que «l’entitat és una referència en el sector i ho ha de continuar sent. Per assolir-ho, hem incorporat avenços tecnològics i nous coneixements als processos per gestionar-los amb anticipació. I és que l’exigència és màxima perquè, en els pics d’estiu, l’abastament en alta i el sanejament han de donar resposta a les necessitats de més d’un milió de persones».

Un llibre i una exposició

En el marc dels actes de commemoració dels cinquanta anys del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, també s’ha presentat aquesta tarda el llibre Crònica de l’aigua a la Costa Brava, a càrrec de l’autor, el periodista Oriol Mas i Lloret. El relat periodístic narra la història de la gestió de l’aigua al litoral de les comarques gironines, des de les primeres civilitzacions fins a l’actualitat.

L’accés dels municipis a l’aigua i la proximitat de rius, rieres i aiguamolls han condicionat l’evolució històrica de la Costa Brava. En aquesta zona, la gestió hídrica ha estat clau per a l’avenç de l’agricultura, la demografia i el creixement vinculat al turisme. De fet, ha estat molt més determinant del que ens pensem. No fa pas gaires anys que els ajuntaments patien, estiu rere estiu, per si tindrien prou aigua per a la població i els visitants. I també han estat immensos els esforços per depurar i reutilitzar la poca aigua disponible i, en aquesta iniciativa, el Consorci d’Aigües Costa Brava Girona ha estat pioner.

Els cinquanta anys del Consorci d’Aigües són el punt de partida d’aquesta obra, que explica tot el procés gràcies al qual avui dia quan obrim l’aixeta raja aigua, i com aquesta torna depurada al medi. Tot plegat, amb nombrosos referents històrics i actuals, des d’una visió general i també específica de cada municipi.

Abans de l’acte institucional, al monestir de Sant Feliu de Guíxols s’ha inaugurat l’exposició «50 anys del Consorci: la gestió de l’aigua a la Costa Brava».

L’exposició descriu els canvis històrics i les tasques que ha desenvolupat l’organisme des de la seva creació, a través d’una sèrie de plafons amb textos explicatius i fotografies. Les cinquanta-cinc imatges que s’hi mostren provenen del mateix Consorci d’Aigües de la Costa Brava; d’INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona, i del CRDI, el Centre de Recerca i Difusió de la Imatge de l’Ajuntament de Girona.

La mostra es reforça amb la projecció d’un audiovisual divulgatiu i es podrà visitar fins al 29 d’agost.