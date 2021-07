Les víctimes mortals d’accidents de trànsit a Girona ja superen les que hi havia hagut fins l’1 de juliol de l’any 2019, quan no hi havia pandèmia i per tant, cap restricció de circulació. En un any de «normalitat» fins a 1 de juliol s’havia registrat la pèrdua de la vida de 19 persones a les carreteres i vies urbanes gironines.

Un nou accident mortal registrat la nit de dijous -el segon del dia- ha fet pujar l’estadística a la demarcació. En aquest cas, el sinistre va ser un atropellament mortal. Es va produir cap a dos quarts de dotze de la nit a l’altura del quilòmetre 59 de l’autopista al seu pas per Sant Gregori i en sentit Barcelona.

Els Mossos d’Esquadra de Trànsit estan investigant les causes de l’accident mortal. El que s’apunta de moment és que un cotxe va atropellar mortalment el vianant que hauria aturat el seu cotxe al voral i va voler travessar a peu l’autopista, segons informa el Servei Català de Trànsit.

Arran de la incidència, es van activar tres patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies i el servei de suport psicològic del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

El vianant va morir arran de les greus lesions. La víctima mortal era T.V.L., un home de 46 anys i veí de Girona. El conductor del turisme, en canvi, va resultar il·lès.

Dos morts en un sol dia

Aquest sinistre mortal va tenir lloc poques hores després que se’n registrés un altre a la província. El mateix dijous al migdia, un jove de 25 anys i veí d’Anglès va perdre la vida a Bescanó en encastar-se amb el seu cotxe contra un camió d’obres de manteniment a la carretera de la Vergonya. Els Mossos investiguen les causes d’aquest sinistre viari.

La mortalitat per tant està pujant a les comarques gironines quan tot just ha començat l’estiu, una època amb més mobilitat a la província i que ja s’està notant amb la gent que passa les vacances a la zona i també, amb aquells que sobretot els caps de setmana van a passar el dia a fora.

De moment, el que hi ha sobre la taula és que fins a cinc persones han perdut la vida en només vuit dies. Des del dia de Sant Joan -24 de juny- ha mort dos motoristes, dos conductors de turismes i un vianant.

Sis morts atropellats

Els vianants precisament comencen a ser un col·lectiu fortament castigat, fins a sis persones han mort atropellades en vies urbanes i interurbanes de Girona. El de Sant Gregori ha fet pujar la mortalitat d’aquest col·lectiu que ja de per sí és molt feble perquè no tenen cap mena de «xassís» en cas de patir un accident i per tant, les lesions en cas de ser atropellats poden arribar a ser molt greus i fins i tot morir, com ha estat aquest cas.

L’atropellament que aquest 2021 va causar més consternació a la província és el que va tenir lloc el mes de maig a Roses. Un conductor begut va matar un matrimoni d’edat avançada a la ronda Ferran Cufí, coneguda com la ronda de circumval·lació. Un vehicle es va aturar perquè el matrimoni creués un pas de vianants, mentre el conductor implicat es va col·locar en un carril paral·lel per avançar i no va poder evitar el xoc. El jutge va deixar en llibertat el conductor begut després dels fets però ha de comparèixer setmanalment al jutjat i no pot sortir de l’Estat.

A banda de vianants, aquest any també han perdut la vida quatre motoristes i dos ciclistes, tots ells pertanyen als anomenats col·lectius vulnerables.