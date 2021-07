Mentre el nombre de casos segueix creixent sense aturador i, com a conseqüència, els centres d’atenció primària es van tensant, el nombre d’hospitalitzats i crítics va cada vegada més a la baixa. Això es deu, principalment, al fet que els contagis s’estan produint entre població jove, que és menys vulnerable. Ahir hi havia 34 ingressats per covid-19 i 6 crítics, xifres similars a les de l’estiu passat, quan es van produir els registres més baixos de la pandèmia.

La principal conseqüència positiva és la davallada de mortalitat. Al cap i a la fi, els dos registres van vinculats inevitablement i, per tant, com que els hospitals s’han anat buidant de pacients amb coronavirus, també han anat minvant les morts. Segons el balanç de Salut, a la Regió Sanitària de Girona han mort onze persones per coronavirus durant el mes de juny, un 65% menys que el maig, quan n’hi va haver 32.

De fet, aquesta millora ha sigut progressiva durant els darrers mesos. Durant el mes d’abril hi va haver 62 defuncions i durant el maig, la meitat.

Caldrà veure si la dinàmica segueix sent positiva o, contràriament, el fort creixement de casos que s’està produint darrerament també acaba afectant població vulnerable encara no vacunada, tenint en compte que el principal focus de contagi s’està produint entre joves.