Els Mossos investiguen un accident de trànsit que va ocórrer aquest dimecres de matinada i va deixar malferit un noi al terme municipal d’Albons. El jove de 19 anys i veí del poble està ingressat a l’UCI de l’hospital Josep Trueta des de llavors i no perilla la seva vida.

De moment es desconeix com va accidentar-se, però d’entrada tot apunta que hauria patit una sortida de la via, ja que al lloc dels fets no es van trobar restes ni marques que indiquin que va ser atropellat. Tot i això, els investigadors dels Mossos de Trànsit estan pendents que el noi sigui traslladat a la planta de l’hospital, per poder-li prendre declaració. A qui ja li han pres és al seu pare, que és qui se’l va trobar malferit amb un fort cop al cap, pels voltants de les cinc de la matinada en una plaça d’Albons.

El pare, com que el jove no havia tornat de treballar, va decidir anar a fer el camí que el noi sol fer amb la bicicleta i el va trobar molt malferit. Va decidir avisar el SEM, però al final amb el seu cunyat, i en veure que el noi no responia i perdia la consciència van decidir traslladar-lo al CAP de l’Escala. No hi van arribar, perquè quan s’hi dirigien van trobar els sanitaris del SEM. Aquests li van practicar les maniobres RCP i posteriorment el van evacuar amb una ambulància al Trueta. Allà va ingressar a l’UCI i s’hi manté des de llavors.

Els Mossos de Trànsit, per altra banda, van inspeccionar la zona on va tenir lloc l’accident, que creuen que va produir-se entre dos quarts d’una i les cinc de la matinada. Els agents van trobar la bicicleta al marge de la GIV-6322 -al quilòmetre 1- entre Albons i l’Escala. Al lloc no van trobar cap casc.

La policia creu que el noi va patir una sortida de via i que va marxar pel seu propi peu fins a la plaça d’Albons, on el va trobar el pare. A partir d’aquí tenen una investigació oberta que esperen poden tancar quan parlin amb el jove i els acabi d’aclarir el que va succeir.