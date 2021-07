El contagi de coronavirus segueix disparat a tot Catalunya i qui n’està notant més els efectes són els professionals de l’atenció primària, que fa temps que estan al límit de saturació. Ahir els experts del Biocomsc de la Universitat Politècnica de Catalunya van alertar a través de Twitter que aquesta és la setmana amb més contagis diagnosticats als Centres d’Atenció Primària (CAP) des que hi ha registre. En concret, s’han arribat als 11.000 casos diagnosticats a primària en una setmana a tot Catalunya.

A més, s’ha assolit probablement el màxim de visites des del març del 2020. El grup d’investigadors reconeix que la càrrega de feina serà «enorme» per a la primària i espera que els seus professionals tinguin tots els recursos per fer front al seguiment de casos i tallar el màxim de cadenes de contagis per «alentir» la pujada.

El cap de servei de Medicina Intensiva de l’hospital Trueta i Santa Caterina, també ha expressat a través de la xarxa social que hi està havent una «cinquena onada explosiva de contagis comunitaris en joves no vacunats» i com a conseqüència s’està generant «molt impacte en l’atenció primària» però «poc impacte en pressió assistencial».

Ahir la Regió Sanitària de Girona va superar el llindar de 400 positius i en dos dies el contagi ja s’ha duplicat. No es registrava una dada tan alta des del 21 de gener, en plena segona onada.

Aquest increment es deu, principalment, al creixement de contagis entre els joves.

Paral·lelament, la campanya de vacunació segueix avançant a bon ritme, fet que també incrementa la pressió assistencial dels CAPs. Ahir Girona va registrar un nou rècord de dosis administrades en un dia amb un total de 16.845. D’aquestes, 6.519 van ser primeres dosis i 10.326, segones.

L’última vegada que es va notificar la xifra més elevada va ser el 22 de juny, amb 15.354 vaccins.

A més, Girona ja ha superat els 300.000 immunitzats amb la pauta completa de vacunació. Normalment es produeix amb dues dosis tot i que hi ha dues excepcions: rebre la monodosi de Janssen o bé haver passat la malaltia i, d’aquesta manera, només és necessària una sola dosi si es tenen 65 anys o menys. Ja hi ha 447.083 vacunats amb una dosi.