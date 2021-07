Dues persones van resultar ferides greus i dues ferides lleus en un accident a primera hora de la tarda d’ahir l’A-26, a l’altura de Sant Jaume de Llierca. Dos turismes van col·lisionar frontalment per causes que s’estan investigant. En un cotxe hi anaven una dona i dos nens i a l’altre, dos homes. Els bombers van rebre l’avís poc abans de les quatre de la tarda, i fins al lloc s’hi van desplaçar tres dotacions de Bombers, que més tard van ser reforçades per dues dotacions més. Les víctimes van ser traslladades en ambulància a l’hospital Josep Trueta de Girona. La calçada en sentit Olot de l’A-26 va estar tallada durant dues hores.