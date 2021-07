L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols engega els «Patis oberts», una iniciativa on diversos centres educatius obren els patis fora de l’horari lectiu per educar als infants en el lleure. L’inici de la proposta serà el proper dilluns 5 de juliol. Els centres escolars participants són el Mossèn Baldiri i Reixach els dilluns, dijous i dissabtes; l’Estació els dimecres i divendres, i Gaziel, els dimecres. Els horaris són de les 18.30 a les 20.30 hores, des del 5 de juliol i fins el 28 d’agost. L’entrada és lliure i se seguiran els protocols anti-Covid. El regidor d’Educació, Salvador Calabuig, comenta que «es un projecte molt ambiciós, perquè no només consisteix a obrir els patis i que els nens i nenes hi entrin. Hi ha tot un equip de dinamitzadors que organitzaran als infants perquè s’eduquin en el lleure».