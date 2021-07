Els treballadors agraris de la província de Girona rebran la monodosi de la vacuna de Janssen abans de començar la recollida de fruita, segons el protocol per una campanya segura presentat ahir pel Govern.

El Pla d’acció territorial per a l’atenció sanitària dels temporers agraris ha estat elaborat pels departaments de Salut, Drets Socials, Igualtat i Feminismes, i Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, juntament amb les empreses del sector. Els alcaldes i els representants dels Consells Comarcals de l’Alt i el Baix Empordà van rebre ahir el document, en una reunió encapçalada per la delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral.

El protocol contempla dues vies per rebre la vacuna. La primera, a través dels censos proporcionats per les empreses agràries als Equips d’Atenció Primària. La segona, per iniciativa del treballador adreçant-se al CAP corresponent o sol·licitant cita a través d’internet a un dels centres de vacunació massiva.

En cas de noves incorporacions al llarg de la campanya, les empreses n’hauran de gestionar la vacunació i no es descarten futures actuacions específiques.

El Pla d’acció també habilita dos dispositius residencials per atendre els temporers que hagin de passar un aïllament durant la campanya, però tinguin dificultats per fer-lo al seu lloc de residència habitual. D’una banda, la residència per a gent gran Puig d’en Roca de Girona, anomenada Espai Salut, que acollirà persones que tinguin la covid-19, però siguin asimptomàtiques o presentin una simptomatologia lleu. D’altra banda, una casa de colònies a Cabanes, anomenada Espai Reufig, que estarà adreçada a persones que han estat contactes estrets d’un cas positiu, però que tenen una PCR negativa.

També s’habilitaran dos centres d’acollida i seguiment de temporers a Sant Pere Pescador i Torroella de Montgrí. Estaran gestionats per professionals d’integració social i equipats amb els serveis bàsics, així com també recursos de serveis socials i mediació intercultural gestionats pels consells comarcals de l’Alt i el Baix Empordà.

En la recollida de la poma d’enguany està previst que hi treballin entre 2.500 i 3.000 persones, de les quals un 40% ja és al sector de forma fixa. Això implica la contractació d’entre 1.700 i 2.000 persones específicament per al període de recollida. A aquestes dades cal sumar-hi també les persones sense contractació que poden acudir a la zona. Els serveis socials de proximitat seran els encarregats de detectar aquests casos i, si s’escau, introduir-los als circuits de prevenció i assitència.

Reforç de la formació

El pla de gestió de la campanya agrària de Girona potencia el treball en xarxa, la formació i els mecanismes d’informació entre els agents implicats. Les persones amb responsabilitat organitzativa de les diferents empreses i els encarregats de plantacions i magatzems rebran formació sobre els mecanismes bàsics de protecció i els circuits que cal utilitzar.

A més, tot el personal haurà d’estar format sobre la conducta de la malaltia, la seva transmissibilitat i les mesures preventives i s’establiran canals de comunicació en diferents idiomes i es constituirà

Finalment, el protocol també estableix les mesures organitzatives: l’ús de mascaretes quan sigui necessari, la presència de gels hidroalcohòlics per garantir una bona higiene de mans i un reforç de les tasques de desinfecció i neteja de les instal·lacions.